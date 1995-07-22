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Жемчужина VS Торпедо
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Жемчужина - Торпедо: 21 июля 1995 смотреть онлайн
Матч завершен
Жемчужина
Сочи
3:1
Жемчужина - Торпедо: 21 июля 1995 смотреть онлайн
Матч завершен
Торпедо
Москва
РПЛ, 17 тур
РПЛ,
17 тур
Россия
21 июля 1995, 23:00 МСК
21.07.1995, 23:00 МСК
пятница
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Торпедо
мин
16
Шоркин
Максим Шоркин
17
Дворецков
Филипп Дворецков
49
Прошкин
Егор Прошкин
51
Ботнарь
Виталий Ботнарь
99
Евдокимов
Андрей Евдокимов
44
Самсонов
Артем Самсонов
28
Магаль
Руслан Магаль
52
Нетфуллин
Равиль Нетфуллин
7
Рязанцев
Александр Рязанцев
10
Лебеденко
Игорь Лебеденко
90
Калмыков
Амур Калмыков
Запасные
39
Довбня
Александр Довбня
-
25
Каплиенко
Александр Каплиенко
-
2
Редькович
Дмитрий Редькович
-
24
Лях
Андрей Лях
-
11
Кертанов
Константин Кертанов
-
9
Адаев
Владислав Адаев
-
72
Гордюшенко
Астемир Гордюшенко
-
71
Баланюк
Денис Баланюк
-
31
Козлов
Данила Козлов
-
18
Скофлек
Жига Скофлек
-
81
Корж
Константин Корж
-
21
Кравчук
Андрей Кравчук
-
События
Матч окончен 3:1
Конец первого тайма (0:0)
Начало матча
Прошлые матчи
08.11.1999
08 нояб. 1999
пн
-:-
Жемчужина
1 : 1
Торпедо
08.11.1999
08 нояб. 1999
пн
-:-
Жемчужина
1
Торпедо
1
02.04.1999
02 апр. 1999
пт
23:00
Торпедо
1 : 0
Жемчужина
02.04.1999
02 апр. 1999
пт
23:00
Торпедо
1
Жемчужина
0
14.08.1998
14 авг. 1998
пт
23:00
Жемчужина
0 : 4
Торпедо
14.08.1998
14 авг. 1998
пт
23:00
Жемчужина
0
Торпедо
4
01.05.1998
01 мая 1998
пт
23:00
Торпедо
0 : 1
Жемчужина
01.05.1998
01 мая 1998
пт
23:00
Торпедо
0
Жемчужина
1
09.11.1997
09 нояб. 1997
вс
-:-
Жемчужина
4 : 3
Торпедо
09.11.1997
09 нояб. 1997
вс
-:-
Жемчужина
4
Торпедо
3
08.07.1997
08 июля 1997
вт
23:00
Торпедо
3 : 1
Жемчужина
08.07.1997
08 июля 1997
вт
23:00
Торпедо
3
Жемчужина
1
19.07.1996
19 июля 1996
пт
23:00
Жемчужина
1 : 2
Торпедо
19.07.1996
19 июля 1996
пт
23:00
Жемчужина
1
Торпедо
2
23.03.1996
23 марта 1996
сб
-:-
Торпедо
1 : 0
Жемчужина
23.03.1996
23 марта 1996
сб
-:-
Торпедо
1
Жемчужина
0
21.07.1995
21 июля 1995
пт
23:00
Жемчужина
3 : 1
Торпедо
21.07.1995
21 июля 1995
пт
23:00
Жемчужина
3
Торпедо
1
23.05.1995
23 мая 1995
вт
23:00
Торпедо
3 : 0
Жемчужина
23.05.1995
23 мая 1995
вт
23:00
Торпедо
3
Жемчужина
0
01.08.1994
01 авг. 1994
пн
23:00
Торпедо
1 : 0
Жемчужина
01.08.1994
01 авг. 1994
пн
23:00
Торпедо
1
Жемчужина
0
09.05.1994
09 мая 1994
пн
23:00
Жемчужина
3 : 1
Торпедо
09.05.1994
09 мая 1994
пн
23:00
Жемчужина
3
Торпедо
1
19.07.1993
19 июля 1993
пн
23:00
Торпедо
2 : 1
Жемчужина
19.07.1993
19 июля 1993
пн
23:00
Торпедо
2
Жемчужина
1
02.04.1993
02 апр. 1993
пт
23:00
Жемчужина
1 : 0
Торпедо
02.04.1993
02 апр. 1993
пт
23:00
Жемчужина
1
Торпедо
0