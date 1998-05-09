Жемчужина - Ротор: 08 мая 1998 смотреть онлайн

Матч завершен
Жемчужина
Сочи
1:1

Жемчужина - Ротор: 08 мая 1998 смотреть онлайн

Матч завершен
Ротор
Волгоград
РПЛ, 7 тур

РПЛ,

7 тур

Россия
8 мая 1998, 23:00 МСК
8.05.1998, 23:00 МСК
пятница
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События
Прошлые матчи
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Предварительный состав

Ротор
мин
93
Чондрич
Йосип Чондрич
70
Шомко
Дмитрий Шомко
4
Кожемякин
Олег Кожемякин
27
Гогуа
Седрик Гогуа
13
Макаров
Сергей Макаров
14
Маевский
Иван Маевский
20
Жигулев
Илья Жигулев
77
Давиташвили
Зурико Давиташвили
72
Муллин
Камиль Муллин
23
Понсе
Андрес Понсе
96
Жуниор
Фламарион Жуниор
Запасные
22
Обухов
Игорь Обухов
-
34
Репин
Никита Репин
-
28
Байрыев
Азат Байрыев
-
33
Кверквелия
Соломон Кверквелия
-
25
Степанов
Данил Степанов
-
8
Алейник
Олег Алейник
-
17
Песегов
Евгений Песегов
-
11
Серченков
Сергей Серченков
-
99
Медведь
Владимир Медведь
-
7
Кипиани
Николай Кипиани
-

События

Матч окончен 1:1
Конец первого тайма (0:0)
Начало матча

Прошлые матчи

22.10.1999 22 окт. 1999 пт 23:00
Жемчужина
2 : 2
Ротор
22.10.1999 22 окт. 1999 пт 23:00
Жемчужина
2
Ротор
2
02.07.1999 02 июля 1999 пт 23:00
Ротор
0 : 0
Жемчужина
02.07.1999 02 июля 1999 пт 23:00
Ротор
0
Жемчужина
0
20.08.1998 20 авг. 1998 чт 23:00
Ротор
0 : 0
Жемчужина
20.08.1998 20 авг. 1998 чт 23:00
Ротор
0
Жемчужина
0
08.05.1998 08 мая 1998 пт 23:00
Жемчужина
1 : 1
Ротор
08.05.1998 08 мая 1998 пт 23:00
Жемчужина
1
Ротор
1
13.10.1997 13 окт. 1997 пн 23:00
Жемчужина
0 : 2
Ротор
13.10.1997 13 окт. 1997 пн 23:00
Жемчужина
0
Ротор
2
17.06.1997 17 июня 1997 вт 23:00
Ротор
3 : 1
Жемчужина
17.06.1997 17 июня 1997 вт 23:00
Ротор
3
Жемчужина
1
27.09.1996 27 сент. 1996 пт 23:00
Ротор
4 : 1
Жемчужина
27.09.1996 27 сент. 1996 пт 23:00
Ротор
4
Жемчужина
1
14.05.1996 14 мая 1996 вт 23:00
Жемчужина
0 : 0
Ротор
14.05.1996 14 мая 1996 вт 23:00
Жемчужина
0
Ротор
0
06.09.1995 06 сент. 1995 ср 23:00
Жемчужина
2 : 1
Ротор
06.09.1995 06 сент. 1995 ср 23:00
Жемчужина
2
Ротор
1
08.05.1995 08 мая 1995 пн 23:00
Ротор
7 : 0
Жемчужина
08.05.1995 08 мая 1995 пн 23:00
Ротор
7
Жемчужина
0
26.07.1994 26 июля 1994 вт 23:00
Жемчужина
1 : 1
Ротор
26.07.1994 26 июля 1994 вт 23:00
Жемчужина
1
Ротор
1
01.05.1994 01 мая 1994 вс 23:00
Ротор
2 : 1
Жемчужина
01.05.1994 01 мая 1994 вс 23:00
Ротор
2
Жемчужина
1
10.08.1993 10 авг. 1993 вт 23:00
Жемчужина
2 : 2
Ротор
10.08.1993 10 авг. 1993 вт 23:00
Жемчужина
2
Ротор
2
16.04.1993 16 апр. 1993 пт 23:00
Ротор
3 : 1
Жемчужина
16.04.1993 16 апр. 1993 пт 23:00
Ротор
3
Жемчужина
1

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