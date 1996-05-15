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Жемчужина VS Ротор
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Жемчужина - Ротор: 14 мая 1996 смотреть онлайн
Матч завершен
Жемчужина
Сочи
0:0
Жемчужина - Ротор: 14 мая 1996 смотреть онлайн
Матч завершен
Ротор
Волгоград
РПЛ, 12 тур
РПЛ,
12 тур
Россия
14 мая 1996, 23:00 МСК
14.05.1996, 23:00 МСК
вторник
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Ротор
мин
93
Чондрич
Йосип Чондрич
70
Шомко
Дмитрий Шомко
4
Кожемякин
Олег Кожемякин
27
Гогуа
Седрик Гогуа
13
Макаров
Сергей Макаров
14
Маевский
Иван Маевский
20
Жигулев
Илья Жигулев
77
Давиташвили
Зурико Давиташвили
72
Муллин
Камиль Муллин
23
Понсе
Андрес Понсе
96
Жуниор
Фламарион Жуниор
Запасные
22
Обухов
Игорь Обухов
-
34
Репин
Никита Репин
-
28
Байрыев
Азат Байрыев
-
33
Кверквелия
Соломон Кверквелия
-
25
Степанов
Данил Степанов
-
8
Алейник
Олег Алейник
-
17
Песегов
Евгений Песегов
-
11
Серченков
Сергей Серченков
-
99
Медведь
Владимир Медведь
-
7
Кипиани
Николай Кипиани
-
События
Матч окончен 0:0
Конец первого тайма (0:0)
Начало матча
Прошлые матчи
22.10.1999
22 окт. 1999
пт
23:00
Жемчужина
2 : 2
Ротор
22.10.1999
22 окт. 1999
пт
23:00
Жемчужина
2
Ротор
2
02.07.1999
02 июля 1999
пт
23:00
Ротор
0 : 0
Жемчужина
02.07.1999
02 июля 1999
пт
23:00
Ротор
0
Жемчужина
0
20.08.1998
20 авг. 1998
чт
23:00
Ротор
0 : 0
Жемчужина
20.08.1998
20 авг. 1998
чт
23:00
Ротор
0
Жемчужина
0
08.05.1998
08 мая 1998
пт
23:00
Жемчужина
1 : 1
Ротор
08.05.1998
08 мая 1998
пт
23:00
Жемчужина
1
Ротор
1
13.10.1997
13 окт. 1997
пн
23:00
Жемчужина
0 : 2
Ротор
13.10.1997
13 окт. 1997
пн
23:00
Жемчужина
0
Ротор
2
17.06.1997
17 июня 1997
вт
23:00
Ротор
3 : 1
Жемчужина
17.06.1997
17 июня 1997
вт
23:00
Ротор
3
Жемчужина
1
27.09.1996
27 сент. 1996
пт
23:00
Ротор
4 : 1
Жемчужина
27.09.1996
27 сент. 1996
пт
23:00
Ротор
4
Жемчужина
1
14.05.1996
14 мая 1996
вт
23:00
Жемчужина
0 : 0
Ротор
14.05.1996
14 мая 1996
вт
23:00
Жемчужина
0
Ротор
0
06.09.1995
06 сент. 1995
ср
23:00
Жемчужина
2 : 1
Ротор
06.09.1995
06 сент. 1995
ср
23:00
Жемчужина
2
Ротор
1
08.05.1995
08 мая 1995
пн
23:00
Ротор
7 : 0
Жемчужина
08.05.1995
08 мая 1995
пн
23:00
Ротор
7
Жемчужина
0
26.07.1994
26 июля 1994
вт
23:00
Жемчужина
1 : 1
Ротор
26.07.1994
26 июля 1994
вт
23:00
Жемчужина
1
Ротор
1
01.05.1994
01 мая 1994
вс
23:00
Ротор
2 : 1
Жемчужина
01.05.1994
01 мая 1994
вс
23:00
Ротор
2
Жемчужина
1
10.08.1993
10 авг. 1993
вт
23:00
Жемчужина
2 : 2
Ротор
10.08.1993
10 авг. 1993
вт
23:00
Жемчужина
2
Ротор
2
16.04.1993
16 апр. 1993
пт
23:00
Ротор
3 : 1
Жемчужина
16.04.1993
16 апр. 1993
пт
23:00
Ротор
3
Жемчужина
1
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