Жемчужина - Океан: 14 августа 1993 смотреть онлайн

Матч завершен
Жемчужина
Сочи
3:2

Жемчужина - Океан: 14 августа 1993 смотреть онлайн

Матч завершен
Океан
Находка
РПЛ, 9 тур

РПЛ,

9 тур

Россия
14 авг. 1993, 23:00 МСК
14.08.1993, 23:00 МСК
суббота
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События

Матч окончен 3:2
Конец первого тайма (0:0)
Начало матча

Прошлые матчи

30.08.1993 30 авг. 1993 пн 23:00
Океан
0 : 2
Жемчужина
30.08.1993 30 авг. 1993 пн 23:00
Океан
0
Жемчужина
2
14.08.1993 14 авг. 1993 сб 23:00
Жемчужина
3 : 2
Океан
14.08.1993 14 авг. 1993 сб 23:00
Жемчужина
3
Океан
2