Жемчужина - Локомотив НН: 12 сентября 1997 смотреть онлайн

Матч завершен
Жемчужина
Сочи
2:0

Жемчужина - Локомотив НН: 12 сентября 1997 смотреть онлайн

Матч завершен
Локомотив НН
Нижний Новгород
РПЛ, 27 тур

РПЛ,

27 тур

Россия
12 сент. 1997, 23:00 МСК
12.09.1997, 23:00 МСК
пятница
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Матч окончен 2:0
Конец первого тайма (0:0)
Начало матча

Прошлые матчи

13.07.1999 13 июля 1999 вт 23:00
Локомотив НН
2 : 1
Жемчужина
13.07.1999 13 июля 1999 вт 23:00
Локомотив НН
2
Жемчужина
1
10.04.1999 10 апр. 1999 сб 23:00
Жемчужина
1 : 1
Локомотив НН
10.04.1999 10 апр. 1999 сб 23:00
Жемчужина
1
Локомотив НН
1
12.09.1997 12 сент. 1997 пт 23:00
Жемчужина
2 : 0
Локомотив НН
12.09.1997 12 сент. 1997 пт 23:00
Жемчужина
2
Локомотив НН
0
16.05.1997 16 мая 1997 пт 23:00
Локомотив НН
1 : 0
Жемчужина
16.05.1997 16 мая 1997 пт 23:00
Локомотив НН
1
Жемчужина
0
24.10.1996 24 окт. 1996 чт 23:00
Локомотив НН
4 : 1
Жемчужина
24.10.1996 24 окт. 1996 чт 23:00
Локомотив НН
4
Жемчужина
1
09.07.1996 09 июля 1996 вт 23:00
Жемчужина
1 : 0
Локомотив НН
09.07.1996 09 июля 1996 вт 23:00
Жемчужина
1
Локомотив НН
0
14.10.1995 14 окт. 1995 сб -:-
Жемчужина
0 : 0
Локомотив НН
14.10.1995 14 окт. 1995 сб -:-
Жемчужина
0
Локомотив НН
0
28.04.1995 28 апр. 1995 пт 23:00
Локомотив НН
2 : 2
Жемчужина
28.04.1995 28 апр. 1995 пт 23:00
Локомотив НН
2
Жемчужина
2
30.08.1994 30 авг. 1994 вт 23:00
Локомотив НН
1 : 1
Жемчужина
30.08.1994 30 авг. 1994 вт 23:00
Локомотив НН
1
Жемчужина
1
31.05.1994 31 мая 1994 вт 23:00
Жемчужина
3 : 2
Локомотив НН
31.05.1994 31 мая 1994 вт 23:00
Жемчужина
3
Локомотив НН
2
10.11.1993 10 нояб. 1993 ср -:-
Локомотив НН
2 : 1
Жемчужина
10.11.1993 10 нояб. 1993 ср -:-
Локомотив НН
2
Жемчужина
1
07.03.1993 07 марта 1993 вс -:-
Жемчужина
1 : 1
Локомотив НН
07.03.1993 07 марта 1993 вс -:-
Жемчужина
1
Локомотив НН
1