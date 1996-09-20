Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Артем Дзюба
Лионель Месси
Криштиану Роналду
Эрлинг Браут Холанд
Квинси Промес
Александр Кокорин
Алексей Миранчук
Александр Головин
Златан Ибрагимович
Ивица Олич
Федор Чалов
Россия
Мальта
США
Норвегия
Косово
Нидерланды
Бельгия
Англия
Белоруссия
Южная Корея
Непал
Спартак
Ливерпуль
Манчестер Сити
ЦСКА
Локомотив
Зенит
Бавария
Краснодар
Барселона
Арсенал
Реал
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Главная
Футбол
Матч-Центр
РПЛ
Жемчужина VS Локомотив
Поделиться:
Жемчужина - Локомотив: 19 сентября 1996 смотреть онлайн
Матч завершен
Жемчужина
Сочи
1:3
Жемчужина - Локомотив: 19 сентября 1996 смотреть онлайн
Матч завершен
Локомотив
Москва
РПЛ, 28 тур
РПЛ,
28 тур
Россия
19 сент. 1996, 23:00 МСК
19.09.1996, 23:00 МСК
четверг
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Локомотив
мин
1
Гилерме
Гилерме
31
Рыбус
Мацей Рыбус
14
Чорлука
Ведран Чорлука
3
Пабло
Пабло
2
Живоглядов
Дмитрий Живоглядов
69
Куликов
Даниил Куликов
7
Крыховяк
Гжегож Крыховяк
76
Мухин
Максим Мухин
17
Жемалетдинов
Рифат Жемалетдинов
25
Камано
Франсуа Камано
88
Лисакович
Виталий Лисакович
Запасные
77
Коченков
Антон Коченков
-
60
Савин
Андрей Савин
-
4
Лысцов
Виталий Лысцов
-
37
Магкеев
Станислав Магкеев
-
27
Серкейра
Мурило Серкейра
-
45
Сильянов
Александр Сильянов
-
6
Баринов
Дмитрий Баринов
-
74
Черный
Артур Черный
-
38
Титков
Николай Титков
-
9
Смолов
Федор Смолов
-
19
Эдер
Эдер
-
92
Агеев
Михаил Агеев
-
События
Матч окончен 1:3
Конец первого тайма (0:0)
Начало матча
Прошлые матчи
03.08.1999
03 авг. 1999
вт
23:00
Локомотив
1 : 1
Жемчужина
03.08.1999
03 авг. 1999
вт
23:00
Локомотив
1
Жемчужина
1
01.05.1999
01 мая 1999
сб
23:00
Жемчужина
1 : 4
Локомотив
01.05.1999
01 мая 1999
сб
23:00
Жемчужина
1
Локомотив
4
25.09.1998
25 сент. 1998
пт
23:00
Локомотив
4 : 3
Жемчужина
25.09.1998
25 сент. 1998
пт
23:00
Локомотив
4
Жемчужина
3
10.06.1998
10 июня 1998
ср
23:00
Жемчужина
2 : 0
Локомотив
10.06.1998
10 июня 1998
ср
23:00
Жемчужина
2
Локомотив
0
02.09.1997
02 сент. 1997
вт
23:00
Локомотив
4 : 1
Жемчужина
02.09.1997
02 сент. 1997
вт
23:00
Локомотив
4
Жемчужина
1
09.05.1997
09 мая 1997
пт
23:00
Жемчужина
0 : 0
Локомотив
09.05.1997
09 мая 1997
пт
23:00
Жемчужина
0
Локомотив
0
19.09.1996
19 сент. 1996
чт
23:00
Жемчужина
1 : 3
Локомотив
19.09.1996
19 сент. 1996
чт
23:00
Жемчужина
1
Локомотив
3
07.05.1996
07 мая 1996
вт
23:00
Локомотив
2 : 1
Жемчужина
07.05.1996
07 мая 1996
вт
23:00
Локомотив
2
Жемчужина
1
15.09.1995
15 сент. 1995
пт
23:00
Жемчужина
0 : 1
Локомотив
15.09.1995
15 сент. 1995
пт
23:00
Жемчужина
0
Локомотив
1
12.05.1995
12 мая 1995
пт
23:00
Локомотив
1 : 1
Жемчужина
12.05.1995
12 мая 1995
пт
23:00
Локомотив
1
Жемчужина
1
23.09.1994
23 сент. 1994
пт
23:00
Локомотив
2 : 0
Жемчужина
23.09.1994
23 сент. 1994
пт
23:00
Локомотив
2
Жемчужина
0
01.04.1994
01 апр. 1994
пт
23:00
Жемчужина
1 : 2
Локомотив
01.04.1994
01 апр. 1994
пт
23:00
Жемчужина
1
Локомотив
2
09.09.1993
09 сент. 1993
чт
23:00
Жемчужина
0 : 0
Локомотив
09.09.1993
09 сент. 1993
чт
23:00
Жемчужина
0
Локомотив
0
12.05.1993
12 мая 1993
ср
23:00
Локомотив
1 : 0
Жемчужина
12.05.1993
12 мая 1993
ср
23:00
Локомотив
1
Жемчужина
0
Новости
В сборную России вызван 19-летний Мухин. Он никогда не играл за молодежку, а еще судился, отказываясь идти в «Зенит»
#Максим Мухин
19 марта, 21:10
«Отказался от алкоголя – никого из друзей не осталось». Главное из интервью Денисова – о жизни во время и после футбола
#Игорь Денисов
15 марта, 20:45
Камано не забивал за «Локомотив» полгода и ни с кем не разговаривал. Сейчас ожил
#Франсуа Камано
14 марта, 20:41
Толпа молодежки «Чертаново» вытолкала на улицу и избила игрока «Локо». Итог – сотрясение и сломанный нос
#Локомотив
14 марта, 14:24
Наш евросезон – все. Вылет от грузин, разгром от бельгийцев, провал по коэффициентам, а побеждал только «Краснодар»
#Лига Европы
26 февраля, 00:50
#
Новости матча
КДК дисквалифицировал на 6 месяцев игрока «Чертаново», который избил футболиста «Локо»
18 марта, 19:13
«Локомотив» выиграл все пять матчей в 2021 году и пропустил всего один гол
18 марта, 19:04
«Локомотив» выиграл у «Уфы» и вышел на третье место в РПЛ
18 марта, 18:55
«Локомотив» обыграл «Сочи» и вышел на четвертое место в таблице РПЛ. У него 0 поражений после зимней паузы
14 марта, 21:09
Камано забил в РПЛ впервые за 17 матчей
14 марта, 20:51
«Локомотив» не провел онлайн с «Арсеналом» и не обновляет соцсети. Инсайдеры писали об увольнениях в пресс-службе
08 марта, 18:58
«Арсенал» проиграл «Локомотиву», не забив в седьмом матче РПЛ подряд. Последний гол был в ноябре
08 марта, 16:01
Смолов вышел на замену в игре с «Арсеналом». За шесть минут он отдал голевую и забил впервые с сентября
08 марта, 15:43