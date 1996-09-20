Жемчужина - Локомотив: 19 сентября 1996 смотреть онлайн

Матч завершен
Жемчужина
Сочи
1:3

Жемчужина - Локомотив: 19 сентября 1996 смотреть онлайн

Матч завершен
Локомотив
Москва
РПЛ, 28 тур

РПЛ,

28 тур

Россия
19 сент. 1996, 23:00 МСК
19.09.1996, 23:00 МСК
четверг
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Предварительный состав

Локомотив
мин
1
Гилерме
Гилерме
31
Рыбус
Мацей Рыбус
14
Чорлука
Ведран Чорлука
3
Пабло
Пабло
2
Живоглядов
Дмитрий Живоглядов
69
Куликов
Даниил Куликов
7
Крыховяк
Гжегож Крыховяк
76
Мухин
Максим Мухин
17
Жемалетдинов
Рифат Жемалетдинов
25
Камано
Франсуа Камано
88
Лисакович
Виталий Лисакович
Запасные
77
Коченков
Антон Коченков
-
60
Савин
Андрей Савин
-
4
Лысцов
Виталий Лысцов
-
37
Магкеев
Станислав Магкеев
-
27
Серкейра
Мурило Серкейра
-
45
Сильянов
Александр Сильянов
-
6
Баринов
Дмитрий Баринов
-
74
Черный
Артур Черный
-
38
Титков
Николай Титков
-
9
Смолов
Федор Смолов
-
19
Эдер
Эдер
-
92
Агеев
Михаил Агеев
-

События

Матч окончен 1:3
Конец первого тайма (0:0)
Начало матча

Прошлые матчи

03.08.1999 03 авг. 1999 вт 23:00
Локомотив
1 : 1
Жемчужина
03.08.1999 03 авг. 1999 вт 23:00
Локомотив
1
Жемчужина
1
01.05.1999 01 мая 1999 сб 23:00
Жемчужина
1 : 4
Локомотив
01.05.1999 01 мая 1999 сб 23:00
Жемчужина
1
Локомотив
4
25.09.1998 25 сент. 1998 пт 23:00
Локомотив
4 : 3
Жемчужина
25.09.1998 25 сент. 1998 пт 23:00
Локомотив
4
Жемчужина
3
10.06.1998 10 июня 1998 ср 23:00
Жемчужина
2 : 0
Локомотив
10.06.1998 10 июня 1998 ср 23:00
Жемчужина
2
Локомотив
0
02.09.1997 02 сент. 1997 вт 23:00
Локомотив
4 : 1
Жемчужина
02.09.1997 02 сент. 1997 вт 23:00
Локомотив
4
Жемчужина
1
09.05.1997 09 мая 1997 пт 23:00
Жемчужина
0 : 0
Локомотив
09.05.1997 09 мая 1997 пт 23:00
Жемчужина
0
Локомотив
0
19.09.1996 19 сент. 1996 чт 23:00
Жемчужина
1 : 3
Локомотив
19.09.1996 19 сент. 1996 чт 23:00
Жемчужина
1
Локомотив
3
07.05.1996 07 мая 1996 вт 23:00
Локомотив
2 : 1
Жемчужина
07.05.1996 07 мая 1996 вт 23:00
Локомотив
2
Жемчужина
1
15.09.1995 15 сент. 1995 пт 23:00
Жемчужина
0 : 1
Локомотив
15.09.1995 15 сент. 1995 пт 23:00
Жемчужина
0
Локомотив
1
12.05.1995 12 мая 1995 пт 23:00
Локомотив
1 : 1
Жемчужина
12.05.1995 12 мая 1995 пт 23:00
Локомотив
1
Жемчужина
1
23.09.1994 23 сент. 1994 пт 23:00
Локомотив
2 : 0
Жемчужина
23.09.1994 23 сент. 1994 пт 23:00
Локомотив
2
Жемчужина
0
01.04.1994 01 апр. 1994 пт 23:00
Жемчужина
1 : 2
Локомотив
01.04.1994 01 апр. 1994 пт 23:00
Жемчужина
1
Локомотив
2
09.09.1993 09 сент. 1993 чт 23:00
Жемчужина
0 : 0
Локомотив
09.09.1993 09 сент. 1993 чт 23:00
Жемчужина
0
Локомотив
0
12.05.1993 12 мая 1993 ср 23:00
Локомотив
1 : 0
Жемчужина
12.05.1993 12 мая 1993 ср 23:00
Локомотив
1
Жемчужина
0

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