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Жемчужина VS Динамо
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Жемчужина - Динамо: 15 апреля 1994 смотреть онлайн
Матч завершен
Жемчужина
Сочи
1:0
Жемчужина - Динамо: 15 апреля 1994 смотреть онлайн
Матч завершен
Динамо
Ставрополь
РПЛ, 7 тур
РПЛ,
7 тур
Россия
15 апр. 1994, 23:00 МСК
15.04.1994, 23:00 МСК
пятница
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Динамо
мин
15
Зюзин
Максим Зюзин
88
Галыш
Виталий Галыш
8
Чернышев
Сергей Чернышев
2
Ионов
Илья Ионов
13
Семякин
Роман Семякин
1
Книга
Денис Книга
23
Борисов
Михаил Борисов
69
Васенин
Денис Васенин
Запасные
7
Курачинов
Азамат Курачинов
-
События
Матч окончен 1:0
Конец первого тайма (0:0)
Начало матча
Прошлые матчи
17.09.1994
17 сент. 1994
сб
23:00
Динамо
2 : 1
Жемчужина
17.09.1994
17 сент. 1994
сб
23:00
Динамо
2
Жемчужина
1
15.04.1994
15 апр. 1994
пт
23:00
Жемчужина
1 : 0
Динамо
15.04.1994
15 апр. 1994
пт
23:00
Жемчужина
1
Динамо
0
03.10.1993
03 окт. 1993
вс
-:-
Динамо
2 : 1
Жемчужина
03.10.1993
03 окт. 1993
вс
-:-
Динамо
2
Жемчужина
1
08.06.1993
08 июня 1993
вт
23:00
Жемчужина
4 : 2
Динамо
08.06.1993
08 июня 1993
вт
23:00
Жемчужина
4
Динамо
2