Жемчужина - Динамо: 08 июня 1993 смотреть онлайн

Матч завершен
Жемчужина
Сочи
4:2

Жемчужина - Динамо: 08 июня 1993 смотреть онлайн

Матч завершен
Динамо
Ставрополь
РПЛ, 14 тур

РПЛ,

14 тур

Россия
8 июня 1993, 23:00 МСК
8.06.1993, 23:00 МСК
вторник
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Предварительный состав

Динамо
мин
15
Зюзин
Максим Зюзин
88
Галыш
Виталий Галыш
8
Чернышев
Сергей Чернышев
2
Ионов
Илья Ионов
13
Семякин
Роман Семякин
1
Книга
Денис Книга
23
Борисов
Михаил Борисов
69
Васенин
Денис Васенин
Запасные
7
Курачинов
Азамат Курачинов
-

События

Матч окончен 4:2
Конец первого тайма (0:0)
Начало матча

Прошлые матчи

17.09.1994 17 сент. 1994 сб 23:00
Динамо
2 : 1
Жемчужина
17.09.1994 17 сент. 1994 сб 23:00
Динамо
2
Жемчужина
1
15.04.1994 15 апр. 1994 пт 23:00
Жемчужина
1 : 0
Динамо
15.04.1994 15 апр. 1994 пт 23:00
Жемчужина
1
Динамо
0
03.10.1993 03 окт. 1993 вс -:-
Динамо
2 : 1
Жемчужина
03.10.1993 03 окт. 1993 вс -:-
Динамо
2
Жемчужина
1
08.06.1993 08 июня 1993 вт 23:00
Жемчужина
4 : 2
Динамо
08.06.1993 08 июня 1993 вт 23:00
Жемчужина
4
Динамо
2