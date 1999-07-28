Матч завершен
Жемчужина
Сочи
2:0
Матч завершен
Черноморец
Новороссийск
РПЛ, 18 тур

РПЛ,

18 тур

Россия
27 июля 1999, 23:00 МСК
27.07.1999, 23:00 МСК
вторник
Составы