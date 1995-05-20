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Жемчужина VS Черноморец
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Жемчужина - Черноморец: 19 мая 1995 смотреть онлайн
Матч завершен
Жемчужина
Сочи
2:1
Жемчужина - Черноморец: 19 мая 1995 смотреть онлайн
Матч завершен
Черноморец
Новороссийск
РПЛ, 7 тур
РПЛ,
7 тур
Россия
19 мая 1995, 23:00 МСК
19.05.1995, 23:00 МСК
пятница
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Черноморец
мин
1
Шогенов
Азамат Шогенов
5
Гараев
Виктор Гараев
18
Курбанов
Игорь Курбанов
9
Ахмедханов
Ризван Ахмедханов
11
Антонов
Антон Антонов
2
Гришин
Никита Гришин
3
Омаров
Мурад Омаров
8
Панамарев
Никита Панамарев
24
Будагян
Юрий Будагян
19
Тимошенко
Иван Тимошенко
Запасные
22
Аверкиев
Вадим Аверкиев
-
21
Мустафин
Темур Мустафин
-
6
Пацев
Денис Пацев
-
13
Кириленко
Владислав Кириленко
-
17
Смыр
Гудиса Смыр
-
25
Матюшенко
Иван Матюшенко
-
23
Барцов
Алексей Барцов
-
События
Матч окончен 2:1
Конец первого тайма (0:0)
Начало матча
Прошлые матчи
27.07.1999
27 июля 1999
вт
23:00
Жемчужина
2 : 0
Черноморец
27.07.1999
27 июля 1999
вт
23:00
Жемчужина
2
Черноморец
0
24.04.1999
24 апр. 1999
сб
23:00
Черноморец
3 : 0
Жемчужина
24.04.1999
24 апр. 1999
сб
23:00
Черноморец
3
Жемчужина
0
08.09.1998
08 сент. 1998
вт
23:00
Черноморец
0 : 0
Жемчужина
08.09.1998
08 сент. 1998
вт
23:00
Черноморец
0
Жемчужина
0
22.05.1998
22 мая 1998
пт
23:00
Жемчужина
3 : 1
Черноморец
22.05.1998
22 мая 1998
пт
23:00
Жемчужина
3
Черноморец
1
22.07.1997
22 июля 1997
вт
23:00
Жемчужина
3 : 1
Черноморец
22.07.1997
22 июля 1997
вт
23:00
Жемчужина
3
Черноморец
1
22.03.1997
22 марта 1997
сб
-:-
Черноморец
2 : 2
Жемчужина
22.03.1997
22 марта 1997
сб
-:-
Черноморец
2
Жемчужина
2
13.09.1996
13 сент. 1996
пт
23:00
Черноморец
3 : 1
Жемчужина
13.09.1996
13 сент. 1996
пт
23:00
Черноморец
3
Жемчужина
1
03.05.1996
03 мая 1996
пт
23:00
Жемчужина
1 : 0
Черноморец
03.05.1996
03 мая 1996
пт
23:00
Жемчужина
1
Черноморец
0
22.09.1995
22 сент. 1995
пт
23:00
Черноморец
4 : 0
Жемчужина
22.09.1995
22 сент. 1995
пт
23:00
Черноморец
4
Жемчужина
0
19.05.1995
19 мая 1995
пт
23:00
Жемчужина
2 : 1
Черноморец
19.05.1995
19 мая 1995
пт
23:00
Жемчужина
2
Черноморец
1
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