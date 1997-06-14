Матч завершен
Жемчужина
Сочи
1:0
Матч завершен
Алания
Владикавказ
РПЛ, 13 тур

РПЛ,

13 тур

Россия
13 июня 1997, 23:00 МСК
13.06.1997, 23:00 МСК
пятница
Составы