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Жемчужина VS Алания
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Жемчужина - Алания: 09 августа 1994 смотреть онлайн
Матч завершен
Жемчужина
Сочи
1:1
Жемчужина - Алания: 09 августа 1994 смотреть онлайн
Матч завершен
Алания
Владикавказ
РПЛ, 19 тур
РПЛ,
19 тур
Россия
9 авг. 1994, 23:00 МСК
9.08.1994, 23:00 МСК
вторник
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Алания
мин
77
Хабалов
Алан Хабалов
1
Солдатенко
Ростислав Солдатенко
97
Магомедов
Бутта Магомедов
21
Кокоев
Батрадз Кокоев
8
Хугаев
Алан Хугаев
15
Кочиев
Хетаг Кочиев
18
Кобесов
Давид Кобесов
11
Хубулов
Владимир Хубулов
3
Шавлохов
Давид Шавлохов
88
Кобесов
Дмитрий Кобесов
14
Машуков
Ислам Машуков
Запасные
31
Натабашвили
Георгий Натабашвили
-
7
Зураев
Эльбрус Зураев
-
5
Багаев
Алан Багаев
-
19
Бутаев
Аллон Бутаев
-
70
Гурциев
Батраз Гурциев
-
17
Дзахов
Давид Дзахов
-
80
Хосонов
Хетаг Хосонов
-
9
Суанов
Руслан Суанов
-
99
Гиоргобиани
Николай Гиоргобиани
-
27
Гогниев
Руслан Гогниев
-
12
Sodiq Anthony Rasheed
Sodiq Anthony Rasheed
-
27
Ruslan Gogniev
Ruslan Gogniev
-
События
Матч окончен 1:1
Конец первого тайма (0:0)
Начало матча
Прошлые матчи
27.08.1999
27 авг. 1999
пт
23:00
Жемчужина
2 : 0
Алания
27.08.1999
27 авг. 1999
пт
23:00
Жемчужина
2
Алания
0
21.05.1999
21 мая 1999
пт
23:00
Алания
2 : 2
Жемчужина
21.05.1999
21 мая 1999
пт
23:00
Алания
2
Жемчужина
2
24.10.1998
24 окт. 1998
сб
23:00
Алания
3 : 0
Жемчужина
24.10.1998
24 окт. 1998
сб
23:00
Алания
3
Жемчужина
0
23.06.1998
23 июня 1998
вт
23:00
Жемчужина
3 : 0
Алания
23.06.1998
23 июня 1998
вт
23:00
Жемчужина
3
Алания
0
03.10.1997
03 окт. 1997
пт
23:00
Алания
4 : 1
Жемчужина
03.10.1997
03 окт. 1997
пт
23:00
Алания
4
Жемчужина
1
13.06.1997
13 июня 1997
пт
23:00
Жемчужина
1 : 0
Алания
13.06.1997
13 июня 1997
пт
23:00
Жемчужина
1
Алания
0
23.08.1996
23 авг. 1996
пт
23:00
Алания
3 : 1
Жемчужина
23.08.1996
23 авг. 1996
пт
23:00
Алания
3
Жемчужина
1
19.04.1996
19 апр. 1996
пт
23:00
Жемчужина
0 : 0
Алания
19.04.1996
19 апр. 1996
пт
23:00
Жемчужина
0
Алания
0
14.07.1995
14 июля 1995
пт
23:00
Алания
5 : 0
Жемчужина
14.07.1995
14 июля 1995
пт
23:00
Алания
5
Жемчужина
0
26.05.1995
26 мая 1995
пт
23:00
Жемчужина
0 : 2
Алания
26.05.1995
26 мая 1995
пт
23:00
Жемчужина
0
Алания
2
09.08.1994
09 авг. 1994
вт
23:00
Жемчужина
1 : 1
Алания
09.08.1994
09 авг. 1994
вт
23:00
Жемчужина
1
Алания
1
22.04.1994
22 апр. 1994
пт
23:00
Алания
0 : 0
Жемчужина
22.04.1994
22 апр. 1994
пт
23:00
Алания
0
Жемчужина
0
10.10.1993
10 окт. 1993
вс
-:-
Алания
4 : 0
Жемчужина
10.10.1993
10 окт. 1993
вс
-:-
Алания
4
Жемчужина
0
16.06.1993
16 июня 1993
ср
23:00
Жемчужина
2 : 2
Алания
16.06.1993
16 июня 1993
ср
23:00
Жемчужина
2
Алания
2