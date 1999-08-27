Жемчужина - Алания: 09 августа 1994 смотреть онлайн

Матч завершен
Жемчужина
Сочи
1:1

Жемчужина - Алания: 09 августа 1994 смотреть онлайн

Матч завершен
Алания
Владикавказ
РПЛ, 19 тур

РПЛ,

19 тур

Россия
9 авг. 1994, 23:00 МСК
9.08.1994, 23:00 МСК
вторник
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Предварительный состав

Алания
мин
77
Хабалов
Алан Хабалов
1
Солдатенко
Ростислав Солдатенко
97
Магомедов
Бутта Магомедов
21
Кокоев
Батрадз Кокоев
8
Хугаев
Алан Хугаев
15
Кочиев
Хетаг Кочиев
18
Кобесов
Давид Кобесов
11
Хубулов
Владимир Хубулов
3
Шавлохов
Давид Шавлохов
88
Кобесов
Дмитрий Кобесов
14
Машуков
Ислам Машуков
Запасные
31
Натабашвили
Георгий Натабашвили
-
7
Зураев
Эльбрус Зураев
-
5
Багаев
Алан Багаев
-
19
Бутаев
Аллон Бутаев
-
70
Гурциев
Батраз Гурциев
-
17
Дзахов
Давид Дзахов
-
80
Хосонов
Хетаг Хосонов
-
9
Суанов
Руслан Суанов
-
99
Гиоргобиани
Николай Гиоргобиани
-
27
Гогниев
Руслан Гогниев
-
12
Sodiq Anthony Rasheed
Sodiq Anthony Rasheed
-
27
Ruslan Gogniev
Ruslan Gogniev
-

События

Матч окончен 1:1
Конец первого тайма (0:0)
Начало матча

Прошлые матчи

27.08.1999 27 авг. 1999 пт 23:00
Жемчужина
2 : 0
Алания
27.08.1999 27 авг. 1999 пт 23:00
Жемчужина
2
Алания
0
21.05.1999 21 мая 1999 пт 23:00
Алания
2 : 2
Жемчужина
21.05.1999 21 мая 1999 пт 23:00
Алания
2
Жемчужина
2
24.10.1998 24 окт. 1998 сб 23:00
Алания
3 : 0
Жемчужина
24.10.1998 24 окт. 1998 сб 23:00
Алания
3
Жемчужина
0
23.06.1998 23 июня 1998 вт 23:00
Жемчужина
3 : 0
Алания
23.06.1998 23 июня 1998 вт 23:00
Жемчужина
3
Алания
0
03.10.1997 03 окт. 1997 пт 23:00
Алания
4 : 1
Жемчужина
03.10.1997 03 окт. 1997 пт 23:00
Алания
4
Жемчужина
1
13.06.1997 13 июня 1997 пт 23:00
Жемчужина
1 : 0
Алания
13.06.1997 13 июня 1997 пт 23:00
Жемчужина
1
Алания
0
23.08.1996 23 авг. 1996 пт 23:00
Алания
3 : 1
Жемчужина
23.08.1996 23 авг. 1996 пт 23:00
Алания
3
Жемчужина
1
19.04.1996 19 апр. 1996 пт 23:00
Жемчужина
0 : 0
Алания
19.04.1996 19 апр. 1996 пт 23:00
Жемчужина
0
Алания
0
14.07.1995 14 июля 1995 пт 23:00
Алания
5 : 0
Жемчужина
14.07.1995 14 июля 1995 пт 23:00
Алания
5
Жемчужина
0
26.05.1995 26 мая 1995 пт 23:00
Жемчужина
0 : 2
Алания
26.05.1995 26 мая 1995 пт 23:00
Жемчужина
0
Алания
2
09.08.1994 09 авг. 1994 вт 23:00
Жемчужина
1 : 1
Алания
09.08.1994 09 авг. 1994 вт 23:00
Жемчужина
1
Алания
1
22.04.1994 22 апр. 1994 пт 23:00
Алания
0 : 0
Жемчужина
22.04.1994 22 апр. 1994 пт 23:00
Алания
0
Жемчужина
0
10.10.1993 10 окт. 1993 вс -:-
Алания
4 : 0
Жемчужина
10.10.1993 10 окт. 1993 вс -:-
Алания
4
Жемчужина
0
16.06.1993 16 июня 1993 ср 23:00
Жемчужина
2 : 2
Алания
16.06.1993 16 июня 1993 ср 23:00
Жемчужина
2
Алания
2