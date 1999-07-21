Жемчужина - Сатурн: 20 июля 1999 смотреть онлайн

Матч завершен
Жемчужина
Сочи
2:0

Жемчужина - Сатурн: 20 июля 1999 смотреть онлайн

Матч завершен
Сатурн
Раменское
РПЛ, 17 тур

РПЛ,

17 тур

Россия
20 июля 1999, 23:00 МСК
20.07.1999, 23:00 МСК
вторник
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События

Матч окончен 2:0
Конец первого тайма (0:0)
Начало матча

Прошлые матчи

20.07.1999 20 июля 1999 вт 23:00
Жемчужина
2 : 0
Сатурн
20.07.1999 20 июля 1999 вт 23:00
Жемчужина
2
Сатурн
0
16.04.1999 16 апр. 1999 пт 23:00
Сатурн
3 : 0
Жемчужина
16.04.1999 16 апр. 1999 пт 23:00
Сатурн
3
Жемчужина
0