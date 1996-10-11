Жемчужина - Лада-Тольятти: 06 ноября 1994 смотреть онлайн

Матч завершен
Жемчужина
Сочи
0:0

Жемчужина - Лада-Тольятти: 06 ноября 1994 смотреть онлайн

Матч завершен
Лада-Тольятти
Тольятти
РПЛ, 30 тур

РПЛ,

30 тур

Россия
6 нояб. 1994, -:- МСК
6.11.1994, -:- МСК
воскресенье
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Матч окончен 0:0
Конец первого тайма (0:0)
Начало матча

Прошлые матчи

11.10.1996 11 окт. 1996 пт 23:00
Лада-Тольятти
0 : 3
Жемчужина
11.10.1996 11 окт. 1996 пт 23:00
Лада-Тольятти
0
Жемчужина
3
02.07.1996 02 июля 1996 вт 23:00
Жемчужина
2 : 1
Лада-Тольятти
02.07.1996 02 июля 1996 вт 23:00
Жемчужина
2
Лада-Тольятти
1
06.11.1994 06 нояб. 1994 вс -:-
Жемчужина
0 : 0
Лада-Тольятти
06.11.1994 06 нояб. 1994 вс -:-
Жемчужина
0
Лада-Тольятти
0
28.03.1994 28 марта 1994 пн 23:00
Лада-Тольятти
1 : 3
Жемчужина
28.03.1994 28 марта 1994 пн 23:00
Лада-Тольятти
1
Жемчужина
3