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Жемчужина VS Лада-Тольятти
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Жемчужина - Лада-Тольятти: 06 ноября 1994 смотреть онлайн
Матч завершен
Жемчужина
Сочи
0:0
Жемчужина - Лада-Тольятти: 06 ноября 1994 смотреть онлайн
Матч завершен
Лада-Тольятти
Тольятти
РПЛ, 30 тур
РПЛ,
30 тур
Россия
6 нояб. 1994, -:- МСК
6.11.1994, -:- МСК
воскресенье
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Прогнозы
События
Матч окончен 0:0
Конец первого тайма (0:0)
Начало матча
Прошлые матчи
11.10.1996
11 окт. 1996
пт
23:00
Лада-Тольятти
0 : 3
Жемчужина
11.10.1996
11 окт. 1996
пт
23:00
Лада-Тольятти
0
Жемчужина
3
02.07.1996
02 июля 1996
вт
23:00
Жемчужина
2 : 1
Лада-Тольятти
02.07.1996
02 июля 1996
вт
23:00
Жемчужина
2
Лада-Тольятти
1
06.11.1994
06 нояб. 1994
вс
-:-
Жемчужина
0 : 0
Лада-Тольятти
06.11.1994
06 нояб. 1994
вс
-:-
Жемчужина
0
Лада-Тольятти
0
28.03.1994
28 марта 1994
пн
23:00
Лада-Тольятти
1 : 3
Жемчужина
28.03.1994
28 марта 1994
пн
23:00
Лада-Тольятти
1
Жемчужина
3