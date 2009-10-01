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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Зальцбург
Зальцбург
Янко 21
Тчои 84
2:0
Матч завершен
Вильярреал
Вильярреал
Лига Европы, 2 тур
Лига Европы,
2 тур
1 окт. 2009, 20:00 МСК
1.10.2009, 20:00 МСК
четверг
Костас Капитанис
Костас Капитанис
Главный Судья
Составы
Зальцбург
мин
0
Густафссон
Эдди Густафссон
90
0
Афолаби
Рабиу Афолаби
90
0
Ульмер
Андреас Ульмер
90
0
Швеглер
Кристиан Швеглер
90
0
Секагья
Ибрахим Секагья
90
0
Шимер
Франц Шимер
90
0
Покривац
Никола Покривац
90
0
Ляйтгеб
Кристоф Ляйтгеб
90
0
Швенто
Душан Швенто
90
0
Янко
Марк Янко
21'
21'
79
0
Тчои
Сомен Тчои
84'
84'
90
Запасные
0
Арцбергер
Хайнц Арцбергер
0
Дудич
Милан Дудич
0
Опдам
Барри Опдам
0
Аугустинуссен
Томас Аугустинуссен
0
Владавич
Адмир Владавич
0
Циоммер
Симон Циоммер
0
Циклер
Александер Циклер
Вильярреал
мин
0
Лопес
Диего Лопес
90
0
Капдевила
Хоан Капдевила
90
0
Гонсало
Гонсало
57
0
Маркано
Иван Маркано
90
0
Лопес
Анхель Лопес
90
0
Касорла
Санти Касорла
90
0
Эгурен
Себастьян Эгурен
90
0
Бруно
Бруно
90
0
Кани
Кани
64
0
Росси
Джузеппе Росси
90
0
Льоренте
Хосеба Льоренте
76
Запасные
0
Олива
Хавьер Олива
0
Вента
Хави Вента
0
Фуэнтес
Фабрицио Фуэнтес
0
Пирес
Робер Пирес
0
Сенна
Маркос Сенна
0
Эскудеро
Дамьян Эскудеро
0
Нилмар
Нилмар