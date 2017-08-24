Матч завершен
Зальцбург
Зальцбург
Даббур 7
Гульбрандсен 38
Бериша 52
4:0
прошлый матч 3 : 1
Матч завершен
Вииторул
Констанца
Лига Европы, 4 раунд

Лига Европы,

4 раунд
24 авг. 2017, 20:00 МСК
24.08.2017, 20:00 МСК
четверг
Составы
Зальцбург
мин
33
Вальке
Александр Вальке
90
17
Ульмер
Андреас Ульмер
90
5
Чалета-Цар
Дуйе Чалета-Цар
90
22
Ляйнер
Стефан Ляйнер
90
7
Ябо
Райнхольд Ябо
90
14
Бериша
Валон Бериша
52'
52'
90
8
Самассеку
Диадай Самассеку
90
9
Даббур
Мунас Даббур
7'
7'
90
21
Гульбрандсен
Фредрик Гульбрандсен
38'
38'
90
Запасные
1
Станкович
Чикан Станкович
44
Игор
Игор
11
Жатковски
Марк Жатковски
Вииторул
мин
99
Балуцэ
Тудор Балуцэ
90