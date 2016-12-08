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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Зальцбург
Зальцбург
Шлагер 22
Радошевич 90
2:0
Матч завершен
Шальке-04
Гельзенкирхен
Лига Европы, 6 тур
Лига Европы,
6 тур
8 дек. 2016, 23:05 МСК
8.12.2016, 23:05 МСК
четверг
Раду Петреску
Раду Петреску
Главный Судья
Составы
Зальцбург
мин
1
Станкович
Чикан Станкович
90
42
Шлагер
Ксавер Шлагер
22'
22'
86
6
Швеглер
Кристиан Швеглер
90
47
Уисдом
Андре Уисдом
90
5
Чалета-Цар
Дуйе Чалета-Цар
90
22
Ляйнер
Стефан Ляйнер
90
25
Радошевич
Йосип Радошевич
90'
90'
90
10
Лазаро
Валентино Лазаро
75
27
Лаймер
Конрад Лаймер
60
18
Минамино
Такуми Минамино
90
11
Жатковски
Марк Жатковски
90
Запасные
33
Вальке
Александр Вальке
23
Штангль
Штефан Штангль
4
Упамекано
Дайот Упамекано
7
Ябо
Райнхольд Ябо
8
Самассеку
Диадай Самассеку
13
Вольф
Ханнес Вольф
19
Хванг
Хи-Чан Хванг
Шальке-04
мин
4
Хеведес
Бенедикт Хеведес
90
34
Гифер
Фабиан Гифер
90
15
Аого
Деннис Аого
90
20
Керер
Тило Керер
90
27
Ритер
Саша Ритер
84
14
Баба
Абдул Рахман Баба
90
17
Стамбули
Бенджамин Стамбули
90
33
Авдияй
Донис Авдияй
90
3
Кайсара
Жуниор Кайсара
90
11
Коноплянка
Евгений Коноплянка
76
16
Резе
Фабиан Резе
58
Запасные
35
Нюбель
Александр Нюбель
22
Учида
Ацуто Учида
40
Нойман
Фил Нойман
18
Сэм
Сидней Сэм
5
Гайс
Йоханнес Гайс
21
Шепф
Алессандро Шепф