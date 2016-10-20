Матч завершен
Зальцбург
Зальцбург
0:1
Матч завершен
Ницца
Ницца
Плеа 13
Лига Европы, 3 тур

Лига Европы,

3 тур
20 окт. 2016, 20:00 МСК
20.10.2016, 20:00 МСК
четверг
Евгений Арановский
Евгений Арановский
Главный Судья
Составы
Зальцбург
мин
10
Лазаро
Валентино Лазаро
80
33
Вальке
Александр Вальке
90
17
Ульмер
Андреас Ульмер
90
47
Уисдом
Андре Уисдом
90
3
Миранда
Пауло Миранда
90
22
Ляйнер
Стефан Ляйнер
90
25
Радошевич
Йосип Радошевич
90
27
Лаймер
Конрад Лаймер
90
11
Жатковски
Марк Жатковски
90
26
Сориано
Хонатан Сориано
83
21
Гульбрандсен
Фредрик Гульбрандсен
83
Запасные
1
Станкович
Чикан Станкович
5
Чалета-Цар
Дуйе Чалета-Цар
14
Бериша
Валон Бериша
18
Минамино
Такуми Минамино
8
Самассеку
Диадай Самассеку
9
Даббур
Мунас Даббур
19
Хванг
Хи-Чан Хванг
Ницца
мин
30
Кардиналь
Йоан Кардиналь
90
31
Данте
Данте
90
4
Байссе
Поль Байссе
90
21
Перейра
Рикарду Перейра
90
29
Дальберт
Дальберт
76
34
Сарр
Маланг Сарр
90
24
Бодмер
Матье Бодмер
73
13
Эйссерик
Валентин Эйссерик
90
26
Косьелло
Венсан Косьелло
74
18
Вальтер
Реми Вальтер
90
14
Плеа
Алассан Плеа
13'
13'
90
Запасные
1
Хассен
Муез Хассен
5
Бельханда
Юнес Бельханда
2
Суке
Арно Суке
6
Сери
Жан Мишель Сери
25
Сиприен
Вилан Сиприен
33
Марсель
Венсан Марсель
22
Донис
Анастасиос Донис