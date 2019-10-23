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Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Зальцбург
Зальцбург
Холанд 40
Холанд 72
2:3
Матч завершен
Наполи
Неаполь
Мертенс 17
Мертенс 64
Инсинье 73
Лига чемпионов, 3 тур
Лига чемпионов,
3 тур
23 окт. 2019, 22:00 МСК
23.10.2019, 22:00 МСК
среда
Составы
Зальцбург
мин
1
Станкович
Чикан Станкович
90
17
Ульмер
Андреас Ульмер
90
15
Рамальо
Андре Рамальо
90
39
Вебер
Максимилиан Вебер
90
43
Кристенсен
Расмус Кристенсен
90
16
Юнузович
Златко Юнузович
90
18
Минамино
Такуми Минамино
90
45
Мвепу
Энок Мвепу
90
9
Хванг
Хи-Чан Хванг
90
30
Холанд
Эрлинг Браут Холанд
72'
40'
72'
40'
90
20
Дака
Патсон Дака
90
Запасные
31
Мигел
Карлос Мигел
6
Онгуене
Жером Онгуене
5
Вальчи
Альберт Вальчи
14
Собослай
Доминик Собослай
4
Ашимеру
Маджид Ашимеру
37
Окугава
Масайя Окугава
7
Койта
Секу Койта
Наполи
мин
1
Мерет
Алекс Мерет
90
2
Малку
Кевин Малку
90
26
Кулибали
Калиду Кулибали
90
13
Луперто
Себастьяно Луперто
90
22
Ди Лоренцо
Джованни Ди Лоренцо
90
14
Мертенс
Дрис Мертенс
17'
64'
17', 64'
90
5
Аллан
Аллан
90
20
Зелински
Петр Зелински
90
8
Руис
Фабиан Руис
90
7
Кальехон
Хосе Кальехон
90
11
Лосано
Ирвинг Лосано
90
Запасные
25
Оспина
Давид Оспина
34
Юнес
Армин Юнес
12
Эльмас
Эльйиф Эльмас
70
Гаэтано
Джанлука Гаэтано
9
Льоренте
Фернандо Льоренте
24
Инсинье
Лоренцо Инсинье
73'
99
Милик
Аркадиуш Милик