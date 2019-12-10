Матч завершен
Зальцбург
Зальцбург
0:2
Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
Кейта 57
Салах 58
Лига чемпионов, 6 тур

Лига чемпионов,

6 тур
10 дек. 2019, 20:55 МСК
10.12.2019, 20:55 МСК
вторник
Данни Маккели
Данни Маккели
Главный Судья
Составы
Зальцбург
мин
17
Ульмер
Андреас Ульмер
90
16
Юнузович
Златко Юнузович
68
18
Минамино
Такуми Минамино
90
39
Вебер
Максимилиан Вебер
90
1
Станкович
Чикан Станкович
90
9
Хванг
Хи-Чан Хванг
90
14
Собослай
Доминик Собослай
90
6
Онгуене
Жером Онгуене
90
30
Холанд
Эрлинг Браут Холанд
75
43
Кристенсен
Расмус Кристенсен
90
45
Мвепу
Энок Мвепу
90
Запасные
31
Мигел
Карлос Мигел
15
Рамальо
Андре Рамальо
5
Вальчи
Альберт Вальчи
4
Ашимеру
Маджид Ашимеру
37
Окугава
Масайя Окугава
11
Превляк
Смайл Превляк
20
Дака
Патсон Дака
Ливерпуль
мин
6
Ловрен
Деян Ловрен
53
14
Хендерсон
Джордан Хендерсон
90
5
Вейналдум
Джорджиньо Вейналдум
90
9
Фирмино
Роберто Фирмино
75
4
ван Дейк
Вирджил ван Дейк
90
11
Салах
Мохамед Салах
58'
58'
90
10
Мане
Садио Мане
90
26
Робертсон
Эндрю Робертсон
90
8
Кейта
Наби Кейта
57'
57'
87
1
Алисон
Алисон
90
66
Александер-Арнольд
Трент Александер-Арнольд
90
Запасные
13
Адриан
Адриан
12
Гомес
Джо Гомес
7
Милнер
Джеймс Милнер
23
Шакири
Джердан Шакири
48
Джонс
Кертис Джонс
15
Окслэд-Чемберлен
Алекс Окслэд-Чемберлен
27
Ориги
Дивок Ориги