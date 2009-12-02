Матч завершен
Зальцбург
Зальцбург
Афолаби 52
Тчои 78
2:1
Матч завершен
Лацио
Рим
Фоджа 57
Лига Европы, 5 тур

Лига Европы,

5 тур
2 дек. 2009, 21:00 МСК
2.12.2009, 21:00 МСК
среда
Александру Дан Тудор
Александру Дан Тудор
Главный Судья
Составы
Зальцбург
мин
0
Густафссон
Эдди Густафссон
90
0
Афолаби
Рабиу Афолаби
52'
52'
90
0
Ульмер
Андреас Ульмер
90
0
Швеглер
Кристиан Швеглер
90
0
Секагья
Ибрахим Секагья
90
0
Опдам
Барри Опдам
90
0
Покривац
Никола Покривац
87
0
Ляйтгеб
Кристоф Ляйтгеб
90
0
Швенто
Душан Швенто
90
0
Янко
Марк Янко
90
0
Тчои
Сомен Тчои
78'
78'
83
Запасные
0
Арцбергер
Хайнц Арцбергер
0
Дудич
Милан Дудич
0
Аугустинуссен
Томас Аугустинуссен
0
Циоммер
Симон Циоммер
0
Ежек
Патрик Ежек
0
Циклер
Александер Циклер
0
Нелиссе
Робин Нелиссе
Лацио
мин
0
Муслера
Фернандо Муслера
90
0
Коларов
Александар Коларов
90
0
Элизеу
Элизеу
46
0
Крибари
Санчес Крибари
90
0
Диаките
Модибо Диаките
90
0
Раду
Штефан Раду
55
0
Лихтштайнер
Штефан Лихтштайнер
90
0
Маури
Стефано Маури
90
0
Фоджа
Паскуале Фоджа
57'
57'
90
0
Брокки
Кристиан Брокки
81
0
Сарате
Мауро Сарате
90
Запасные
0
Яннарилли
Энтони Яннарилли
0
Скалони
Лионель Скалони
0
Лусиани
Алессио Лусиани
0
Меньи
Мурад Меньи
0
Севиери
Федерико Севиери
0
Макинва
Стефен Макинва
0
Рокки
Томмазо Рокки