Матч завершен
Зальцбург
Зальцбург
0:1
Матч завершен
Краснодар
Краснодар
Жоаозиньо 37
Лига Европы, 1 тур

Лига Европы,

1 тур
15 сент. 2016, 22:05 МСК
15.09.2016, 22:05 МСК
четверг
Мирослав Зелинка
Мирослав Зелинка
Главный Судья
Составы
Зальцбург
мин
33
Вальке
Александр Вальке
90
17
Ульмер
Андреас Ульмер
90
5
Чалета-Цар
Дуйе Чалета-Цар
90
3
Миранда
Пауло Миранда
90
47
Уисдом
Андре Уисдом
30
18
Минамино
Такуми Минамино
90
4
Упамекано
Дайот Упамекано
90
8
Самассеку
Диадай Самассеку
73
14
Бериша
Валон Бериша
90
10
Лазаро
Валентино Лазаро
90
26
Сориано
Хонатан Сориано
90
Запасные
1
Станкович
Чикан Станкович
22
Ляйнер
Стефан Ляйнер
24
Ляйтгеб
Кристоф Ляйтгеб
27
Лаймер
Конрад Лаймер
94
Вандерсон
Вандерсон
9
Даббур
Мунас Даббур
19
Хванг
Хи-Чан Хванг
Краснодар
мин
1
Крицюк
Станислав Крицюк
90
98
Петров
Сергей Петров
90
6
Гранквист
Андреас Гранквист
90
3
Налдо
Налдо
90
55
Енджейчик
Артур Енджейчик
90
22
Жоаозиньо
Жоаозиньо
37'
37'
74
77
Каборе
Шарль Каборе
90
10
Ахмедов
Одил Ахмедов
62
38
Куасси
Эбуэ Куасси
90
4
Подберезкин
Вячеслав Подберезкин
60
90
Смолов
Федор Смолов
90
Запасные
88
Синицын
Андрей Синицын
17
Калешин
Виталий Калешин
4
Мартынович
Александр Мартынович
7
Мамаев
Павел Мамаев
8
Газинский
Юрий Газинский
21
Лаборде
Рикардо Лаборде
9
Ари
Ари