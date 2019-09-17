Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Луис Суарес
Джордан Хендерсон
Криштиану Роналду
Александр Кокорин
Месут Озил
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Марко Ройс
Неймар Да Силва
Джеймс Мэддисон
Россия
Нидерланды
Китай
Франция
Англия
Ирландия
США
Кения
Белоруссия
Косово
Новая Зеландия
Спартак
Рома
Фиорентина
Барселона
Марсель
Эйбар
Ливерпуль
Локомотив
Уфа
Ювентус
Зенит
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Зальцбург
Зальцбург
Холанд 2
Холанд 34
Хванг 36
Собослай 45
Холанд 45
Ульмер 66
6:2
Матч завершен
Генк
Генк
Лукуми 40
Саматта 52
Лига чемпионов, 1 тур
Лига чемпионов,
1 тур
17 сент. 2019, 22:00 МСК
17.09.2019, 22:00 МСК
вторник
Феликс Цвайер
Феликс Цвайер
Главный Судья
Составы
Зальцбург
мин
17
Ульмер
Андреас Ульмер
66'
66'
90
16
Юнузович
Златко Юнузович
90
15
Рамальо
Андре Рамальо
90
18
Минамино
Такуми Минамино
90
39
Вебер
Максимилиан Вебер
90
1
Станкович
Чикан Станкович
90
9
Хванг
Хи-Чан Хванг
36'
36'
90
14
Собослай
Доминик Собослай
45'
45'
62
28
Бернед
Антуан Бернед
90
30
Холанд
Эрлинг Браут Холанд
45'
2'
34'
45', 2', 34'
72
43
Кристенсен
Расмус Кристенсен
84
Запасные
23
Кен
Филипп Кен
25
Фаркаш
Патрик Фаркаш
6
Онгуене
Жером Онгуене
45
Мвепу
Энок Мвепу
4
Ашимеру
Маджид Ашимеру
37
Окугава
Масайя Окугава
20
Дака
Патсон Дака
Генк
мин
21
Уронен
Йере Уронен
90
17
Грошовски
Патрик Грошовски
90
25
Берге
Сандер Берге
90
6
Деваст
Себастьен Деваст
90
8
Хейнен
Брайан Хейнен
85
10
Саматта
Мбвана Саматта
52'
52'
90
77
Ндонгала
Дьюмерси Ндонгала
72
31
Мехле
Йоаким Мехле
90
33
Лукуми
Йхон Лукуми
40'
40'
90
7
Ито
Дзюня Ито
46
28
Кук
Гаэтан Кук
90
Запасные
26
Вандевордт
Мартен Вандевордт
4
Вутерс
Дрис Вутерс
46
Куэста
Карлос Куэста
19
Хаджи
Янис Хаджи
2
Де Норре
Каспер Де Норре
27
Бонгонда
Тео Бонгонда
18
Онаучу
Пол Онаучу