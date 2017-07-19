Матч завершен
Зальцбург
Зальцбург
Жатковски 11
Гульбрандсен 19
3:0
прошлый матч 3 : 0
Матч завершен
Хибернианс
Паола
Лига чемпионов, 2 раунд

Лига чемпионов,

2 раунд
19 июля 2017, 21:30 МСК
19.07.2017, 21:30 МСК
среда
Составы
Зальцбург
мин
-
Гульбрандсен
Фредрик Гульбрандсен
19'
19'
90
-
Жатковски
Марк Жатковски
11'
11'
90