Матч завершен
Зальцбург
Зальцбург
1:1
прошлый матч 0 : 0
Матч завершен
Риека
Риека
Лига чемпионов, 3 раунд

Лига чемпионов,

3 раунд
26 июля 2017, 19:45 МСК
26.07.2017, 19:45 МСК
среда
Составы
Зальцбург
мин
33
Вальке
Александр Вальке
90
17
Ульмер
Андреас Ульмер
90
5
Чалета-Цар
Дуйе Чалета-Цар
90
3
Миранда
Пауло Миранда
90
22
Ляйнер
Стефан Ляйнер
90
7
Ябо
Райнхольд Ябо
90
14
Бериша
Валон Бериша
90
18
Минамино
Такуми Минамино
90
8
Самассеку
Диадай Самассеку
90
Запасные
1
Станкович
Чикан Станкович
11
Жатковски
Марк Жатковски
21
Гульбрандсен
Фредрик Гульбрандсен
Риека
мин
-
Жупарич
Дарио Жупарич
90
6
Ристовски
Стефан Ристовски
90
29
Вешович
Марко Вешович
90
28
Брадарич
Филип Брадарич
90
Запасные
8
Жута
Леонард Жута
23
Джокович
Дамьян Джокович
90
Йелич
Матей Йелич