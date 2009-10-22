Матч завершен
Зальцбург
Зальцбург
Швенто 45
1:0
Матч завершен
Левски
София
Лига Европы, 3 тур

Лига Европы,

3 тур
22 окт. 2009, 20:00 МСК
22.10.2009, 20:00 МСК
четверг
Составы
Зальцбург
мин
0
Циклер
Александер Циклер
75
0
Густафссон
Эдди Густафссон
90
0
Афолаби
Рабиу Афолаби
90
0
Ульмер
Андреас Ульмер
90
0
Швеглер
Кристиан Швеглер
90
0
Секагья
Ибрахим Секагья
90
0
Шимер
Франц Шимер
90
0
Покривац
Никола Покривац
90
0
Ляйтгеб
Кристоф Ляйтгеб
80
0
Швенто
Душан Швенто
45'
45'
90
0
Тчои
Сомен Тчои
90
Запасные
0
Арцбергер
Хайнц Арцбергер
0
Дудич
Милан Дудич
0
Опдам
Барри Опдам
0
Аугустинуссен
Томас Аугустинуссен
0
Владавич
Адмир Владавич
0
Циоммер
Симон Циоммер
0
Ракич
Джордже Ракич
Левски
мин
0
Петков
Георги Петков
90
0
Балтанов
Лачезар Балтанов
90
0
Генев
Виктор Генев
90
0
Милиев
Йордан Милиев
90
0
Миланов
Живко Миланов
46
0
Минев
Веселин Минев
90
0
Бардон
Седрик Бардон
56
0
Сармов
Георги Сармов
90
0
Зе Суарес
Зе Суарес
90
0
Димитров
Николай Димитров
65
0
Йовов
Христо Йовов
90
Запасные
0
Димитров
Цветан Димитров
0
Бензукан
Шакиб Бензукан
0
Жоаозиньо
Жоаозиньо
0
Огнянов
Мариан Огнянов
0
Христов
Георги Христов
0
Табаков
Боян Табаков