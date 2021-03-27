Уэльс
-:-
Мексика
Товарищеские матчи, Март

Товарищеские матчи,

Март
27 марта 2021, 23:00 МСК
27.03.2021, 23:00 МСК
суббота
Cтадион Кардифф Сити
Кардифф Сити
Кардифф
Составы