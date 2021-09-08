Уэльс - Эстония: 08 сентября 2021 смотреть онлайн

Уэльс
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Уэльс - Эстония: 08 сентября 2021 смотреть онлайн

Эстония
Отбор ЧМ. Европа, 6 тур

Отбор ЧМ. Европа,

6 тур
8 сент. 2021, 21:45 МСК
8.09.2021, 21:45 МСК
среда
Cтадион Кардифф Сити
Кардифф Сити
Кардифф
Составы
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Прогнозы

Предварительный состав

Уэльс
мин
12
Уорд
Дэнни Уорд
19
Ампаду
Итан Ампаду
13
Мепхам
Крис Мепхам
6
Родон
Джо Родон
18
Лоуренс
Джеймс Лоуренс
3
Уильямс
Неко Уильямс
20
Джеймс
Даниэль Джеймс
7
Аллен
Джо Аллен
15
Уилсон
Харри Уилсон
14
Робертс
Коннор Робертс
11
Бэйл
Гарет Бэйл
Запасные
21
Дэвис
Адам Дэвис
-
1
Хеннесcи
Уэйн Хеннесcи
-
2
Гантер
Крис Гантер
-
5
Кабанго
Бен Кабанго
-
17
Норрингтон-Дэвис
Рис Норрингтон-Дэвис
-
9
Робсон-Кану
Хол Робсон-Кану
-
20
Уильямс
Джонатан Уильямс
-
13
Мур
Киффер Мур
-
8
Смит
Мэтт Смит
-
18
Моррел
Джо Моррел
-
20
Лоуренс
Том Лоуренс
-
9
Робертс
Тайлер Робертс
-
Эстония
мин
14
Васильев
Константин Васильев
-
Аниер
Хенри Аниер
12
Аксалу
Микхел Аксалу
6
Антонов
Илья Антонов
7
Аллику
Рауно Аллику
-
Саппинен
Рауно Саппинен
13
Лиландер
Михаэль Лиландер
16
Пюрг
Хенрик Пюрг
10
Поом
Маркус Поом
11
Ойгус
Карл Ойгус
23
Ващук
Богдан Ващук
3
Паскочи
Максим Паскочи
Запасные
22
Пештер
Карл-Йохан Пештер
-
2
Субка
Мяртен Субка
-
7
Пури
Сандер Пури
-
10
Фролов
Андрей Фролов
-
5
Кальюмяэ
Марек Кальюмяэ
-
17
Рооснупп
Марк Оливер Рооснупп
-
9
Кирсс
Роберт Кирсс
-

Новости

Гиггз под следствием из-за нападения на девушку. Уэльс уже полгода играет все матчи без него
#Райан Гиггз
10 марта, 18:32
Новый самый дальний гол в истории забил вратарь Уэльса. Он носил перчатки Беговича – вратаря, чей рекорд побил
#Том Кинг
22 января, 16:22
Моуринью злится: звезд «Тоттенхэма» на стороне тренирует мужик из «Арсенала»
#Жозе Моуринью
06 ноября 2020, 21:35
Гиггз-тренер вывел Уэльс на Евро. Но в стране многие его не любят
#Райан Гиггз
20 ноября 2019, 17:36
Евсеев ссорился с Гиггзом, Бэйл не забил пенальти Акинфееву. Наши матчи дома против команд с Британских островов
#Россия
10 октября 2019, 15:30
# Новости матча
Австрия, Венгрия, Чехия и Уэльс вышли в элитный дивизион Лиги наций. Вылетели Швеция, Исландия и Босния
19 ноября 2020, 11:06
Из квалификационной группы Е на Евро-2020 вышло четыре команды – все кроме Азербайджана
13 ноября 2020, 11:29
После паузы из-за коронавируса Бэйл выходил в старте сборной Уэльса чаще, чем в «Реале»
06 сентября 2020, 16:20
Состав всех групп финального этапа Евро-2020
30 ноября 2019, 20:59