Вулверхэмптон - Лестер Сити: 19 февраля 2022 смотреть онлайн

Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
-:-

Вулверхэмптон - Лестер Сити: 19 февраля 2022 смотреть онлайн

Лестер Сити
Лестер
АПЛ, 26 тур

АПЛ,

26 тур

Англия
19 февр. 2022, 18:00 МСК
19.02.2022, 18:00 МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Предварительный состав

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Вулверхэмптон
мин
11
Патрисиу
Руй Патрисиу
3
Айт Нури
Райан Айт Нури
15
Боли
Вилли Боли
16
Коди
Конор Коди
27
Сайсс
Ромен Сайсс
22
Семеду
Нельсон Семеду
28
Моутинью
Жоао Моутинью
32
Дендокер
Леандер Дендокер
8
Рубен Невеш
Рубен Невеш
37
Траоре
Адама Траоре
17
Силва
Фабиу Силва
Запасные
21
Радди
Джон Радди
-
62
Сендергор
Андреас Сендергор
-
5
Маршал
Маршал
-
49
Килман
Макс Килман
-
2
Хувер
Ки-Яна Хувер
-
18
Гиббз-Уайт
Морган Гиббз-Уайт
-
20
Витинья
Витинья
-
12
Виллиан Жозе
Виллиан Жозе
-
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Лестер Сити
мин
1
Шмейхель
Каспер Шмейхель
33
Томас
Люк Томас
4
Сеюнджу
Джаглар Сеюнджу
3
Фофана
Уэсли Фофана
27
Кастань
Тимоти Кастань
8
Тилеманс
Юри Тилеманс
25
Ндиди
Онини Ндиди
10
Мэддисон
Джеймс Мэддисон
11
Олбрайтон
Марк Олбрайтон
9
Варди
Джейми Варди
14
Ихеначо
Келечи Ихеначо
Запасные
12
Уорд
Дэнни Уорд
-
28
Фукс
Кристиан Фукс
-
21
Перейра
Рикарду Перейра
-
5
Морган
Уэс Морган
-
24
Менди
Нампалис Менди
-
26
Прат
Деннис Прат
-
18
Амарти
Даниэль Амарти
-
20
Чодури
Хамза Чодури
-
17
Перес
Айосе Перес
-
Главный тренер
Брендан Роджерс

Прошлые матчи

07.02.2021 07 февр. 2021 вс 17:00
Вулверхэмптон
0 : 0
Лестер Сити
07.02.2021 07 февр. 2021 вс 17:00
Вулверхэмптон
0
Лестер Сити
0
08.11.2020 08 нояб. 2020 вс 17:00
Лестер Сити
1 : 0
Вулверхэмптон
08.11.2020 08 нояб. 2020 вс 17:00
Лестер Сити
1
Вулверхэмптон
0
14.02.2020 14 февр. 2020 пт 23:00
Вулверхэмптон
0 : 0
Лестер Сити
14.02.2020 14 февр. 2020 пт 23:00
Вулверхэмптон
0
Лестер Сити
0
11.08.2019 11 авг. 2019 вс 16:00
Лестер Сити
0 : 0
Вулверхэмптон
11.08.2019 11 авг. 2019 вс 16:00
Лестер Сити
0
Вулверхэмптон
0
19.01.2019 19 янв. 2019 сб 15:30
Вулверхэмптон
4 : 3
Лестер Сити
19.01.2019 19 янв. 2019 сб 15:30
Вулверхэмптон
4
Лестер Сити
3
18.08.2018 18 авг. 2018 сб 17:00
Лестер Сити
2 : 0
Вулверхэмптон
18.08.2018 18 авг. 2018 сб 17:00
Лестер Сити
2
Вулверхэмптон
0

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