Вулверхэмптон - Челси: 18 декабря 2021 смотреть онлайн

Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
-:-

Вулверхэмптон - Челси: 18 декабря 2021 смотреть онлайн

Челси
Лондон
АПЛ, 18 тур

АПЛ,

18 тур

Англия
18 дек. 2021, 18:00 МСК
18.12.2021, 18:00 МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
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Предварительный состав

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Вулверхэмптон
мин
11
Патрисиу
Руй Патрисиу
3
Айт Нури
Райан Айт Нури
15
Боли
Вилли Боли
16
Коди
Конор Коди
27
Сайсс
Ромен Сайсс
22
Семеду
Нельсон Семеду
28
Моутинью
Жоао Моутинью
32
Дендокер
Леандер Дендокер
8
Рубен Невеш
Рубен Невеш
37
Траоре
Адама Траоре
17
Силва
Фабиу Силва
Запасные
21
Радди
Джон Радди
-
62
Сендергор
Андреас Сендергор
-
5
Маршал
Маршал
-
49
Килман
Макс Килман
-
2
Хувер
Ки-Яна Хувер
-
18
Гиббз-Уайт
Морган Гиббз-Уайт
-
20
Витинья
Витинья
-
12
Виллиан Жозе
Виллиан Жозе
-
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Челси
мин
16
Менди
Эдуар Менди
21
Чилвел
Бен Чилвел
6
Силва
Тиаго Силва
2
Рюдигер
Антонио Рюдигер
24
Джеймс
Рис Джеймс
28
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
7
Канте
Н'Голо Канте
5
Жоржиньо
Жоржиньо
29
Хаверц
Кай Хаверц
19
Маунт
Мэйсон Маунт
11
Вернер
Тимо Вернер
Запасные
13
Кабальеро
Вилли Кабальеро
-
1
Кепа
Кепа
-
3
Алонсо
Маркос Алонсо
-
15
Зума
Курт Зума
-
4
Кристенсен
Андреас Кристенсен
-
33
Эмерсон
Эмерсон
-
17
Ковачич
Матео Ковачич
-
10
Пулишич
Кристиан Пулишич
-
22
Зиеш
Хаким Зиеш
-
20
Хадсон-Одои
Каллум Хадсон-Одои
-
23
Гилмор
Билли Гилмор
-
18
Жиру
Оливье Жиру
-
Главный тренер
Томас Тухель

Прошлые матчи

27.01.2021 27 янв. 2021 ср 21:00
Челси
0 : 0
Вулверхэмптон
27.01.2021 27 янв. 2021 ср 21:00
Челси
0
Вулверхэмптон
0
15.12.2020 15 дек. 2020 вт 21:00
Вулверхэмптон
2 : 1
Челси
15.12.2020 15 дек. 2020 вт 21:00
Вулверхэмптон
2
Челси
1
26.07.2020 26 июля 2020 вс 18:00
Челси
2 : 0
Вулверхэмптон
26.07.2020 26 июля 2020 вс 18:00
Челси
2
Вулверхэмптон
0
14.09.2019 14 сент. 2019 сб 17:00
Вулверхэмптон
2 : 5
Челси
14.09.2019 14 сент. 2019 сб 17:00
Вулверхэмптон
2
Челси
5
10.03.2019 10 марта 2019 вс 17:05
Челси
1 : 1
Вулверхэмптон
10.03.2019 10 марта 2019 вс 17:05
Челси
1
Вулверхэмптон
1
05.12.2018 05 дек. 2018 ср 22:45
Вулверхэмптон
2 : 1
Челси
05.12.2018 05 дек. 2018 ср 22:45
Вулверхэмптон
2
Челси
1
18.02.2017 18 февр. 2017 сб 20:30
Вулверхэмптон
0 : 2
Челси
18.02.2017 18 февр. 2017 сб 20:30
Вулверхэмптон
0
Челси
2
02.01.2012 02 янв. 2012 пн 18:00
Вулверхэмптон
1 : 2
Челси
02.01.2012 02 янв. 2012 пн 18:00
Вулверхэмптон
1
Челси
2
26.11.2011 26 нояб. 2011 сб 18:00
Челси
3 : 0
Вулверхэмптон
26.11.2011 26 нояб. 2011 сб 18:00
Челси
3
Вулверхэмптон
0
05.01.2011 05 янв. 2011 ср 22:45
Вулверхэмптон
1 : 0
Челси
05.01.2011 05 янв. 2011 ср 22:45
Вулверхэмптон
1
Челси
0
23.10.2010 23 окт. 2010 сб 17:00
Челси
2 : 0
Вулверхэмптон
23.10.2010 23 окт. 2010 сб 17:00
Челси
2
Вулверхэмптон
0
20.02.2010 20 февр. 2010 сб 18:00
Вулверхэмптон
0 : 2
Челси
20.02.2010 20 февр. 2010 сб 18:00
Вулверхэмптон
0
Челси
2
21.11.2009 21 нояб. 2009 сб 18:00
Челси
4 : 0
Вулверхэмптон
21.11.2009 21 нояб. 2009 сб 18:00
Челси
4
Вулверхэмптон
0

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