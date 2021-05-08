Вулверхэмптон - Брайтон & Хов: 08 мая 2021 смотреть онлайн

Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
-:-

Вулверхэмптон - Брайтон & Хов: 08 мая 2021 смотреть онлайн

Брайтон & Хов
Брайтон & Хов
АПЛ, 35 тур

АПЛ,

35 тур

Англия
8 мая 2021, 17:00 МСК
8.05.2021, 17:00 МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
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Травмы
Прогнозы

Предварительный состав

Вулверхэмптон
мин
11
Патрисиу
Руй Патрисиу
19
Кастро
Хонни Кастро
15
Боли
Вилли Боли
16
Коди
Конор Коди
27
Сайсс
Ромен Сайсс
22
Семеду
Нельсон Семеду
7
Нету
Педру Нету
28
Моутинью
Жоао Моутинью
8
Рубен Невеш
Рубен Невеш
37
Траоре
Адама Траоре
12
Виллиан Жозе
Виллиан Жозе
Запасные
21
Радди
Джон Радди
-
49
Килман
Макс Килман
-
2
Хувер
Ки-Яна Хувер
-
75
Маркеш
Криштиан Маркеш
-
32
Дендокер
Леандер Дендокер
-
18
Гиббз-Уайт
Морган Гиббз-Уайт
-
20
Витинья
Витинья
-
17
Силва
Фабиу Силва
-
Брайтон & Хов
мин
26
Санчес
Роберт Санчес
34
Велтман
Йоэл Велтман
5
Данк
Льюис Данк
3
Уайт
Бен Уайт
11
Троссард
Леандро Троссард
13
Гросс
Паскаль Гросс
8
Биссума
Ив Биссума
15
Модер
Якуб Модер
14
Лаллана
Адам Лаллана
18
Уэлбек
Дэнни Уэлбек
9
Мопе
Нил Мопе
Запасные
23
Стил
Джейсон Стил
-
33
Берн
Дэн Берн
-
24
Проппер
Дэйви Проппер
-
16
Джаханбакш
Алиреза Джаханбакш
-
17
Альсате
Стивен Альсате
-
10
Мак Аллистер
Алексис Мак Аллистер
-
19
Искьердо
Хосе Искьердо
-
22
Тау
Перси Тау
-
29
Зекири
Анди Зекири
-

Прошлые матчи

02.01.2021 02 янв. 2021 сб 20:30
Брайтон & Хов
3 : 3
Вулверхэмптон
02.01.2021 02 янв. 2021 сб 20:30
Брайтон & Хов
3
Вулверхэмптон
3
07.03.2020 07 марта 2020 сб 18:00
Вулверхэмптон
0 : 0
Брайтон & Хов
07.03.2020 07 марта 2020 сб 18:00
Вулверхэмптон
0
Брайтон & Хов
0
08.12.2019 08 дек. 2019 вс 19:30
Брайтон & Хов
2 : 2
Вулверхэмптон
08.12.2019 08 дек. 2019 вс 19:30
Брайтон & Хов
2
Вулверхэмптон
2
20.04.2019 20 апр. 2019 сб 17:00
Вулверхэмптон
0 : 0
Брайтон & Хов
20.04.2019 20 апр. 2019 сб 17:00
Вулверхэмптон
0
Брайтон & Хов
0
27.10.2018 27 окт. 2018 сб 17:00
Брайтон & Хов
1 : 0
Вулверхэмптон
27.10.2018 27 окт. 2018 сб 17:00
Брайтон & Хов
1
Вулверхэмптон
0

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