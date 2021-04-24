Вулверхэмптон - Бернли: 24 апреля 2021 смотреть онлайн

Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
-:-

Вулверхэмптон - Бернли: 24 апреля 2021 смотреть онлайн

Бернли
Бернли
АПЛ, 33 тур

АПЛ,

33 тур

Англия
24 апр. 2021, 17:00 МСК
24.04.2021, 17:00 МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Предварительный состав

Вулверхэмптон
мин
11
Патрисиу
Руй Патрисиу
19
Кастро
Хонни Кастро
15
Боли
Вилли Боли
16
Коди
Конор Коди
27
Сайсс
Ромен Сайсс
22
Семеду
Нельсон Семеду
7
Нету
Педру Нету
28
Моутинью
Жоао Моутинью
8
Рубен Невеш
Рубен Невеш
37
Траоре
Адама Траоре
12
Виллиан Жозе
Виллиан Жозе
Запасные
21
Радди
Джон Радди
-
49
Килман
Макс Килман
-
2
Хувер
Ки-Яна Хувер
-
75
Маркеш
Криштиан Маркеш
-
32
Дендокер
Леандер Дендокер
-
18
Гиббз-Уайт
Морган Гиббз-Уайт
-
20
Витинья
Витинья
-
17
Силва
Фабиу Силва
-
Бернли
мин
1
Поп
Ник Поп
23
Питерс
Эрик Питерс
6
Ми
Бен Ми
5
Тарковски
Джеймс Тарковски
2
Лоутон
Мэттью Лоутон
11
Макнил
Дуайт Макнил
18
Вествуд
Эшли Вествуд
8
Браунхилл
Джош Браунхилл
7
Гудмундссон
Йоханн Берг Гудмундссон
9
Вуд
Крис Вуд
27
Выдра
Матей Выдра
Запасные
15
Пикок-Фаррел
Бэйли Пикок-Фаррел
-
26
Бардсли
Филлип Бардсли
-
28
Лонг
Кевин Лонг
-
34
Данн
Джимми Данн
-
31
Нарти
Ричард Нарти
-
16
Стивенс
Дейл Стивенс
-
41
Бенсон
Джош Бенсон
-
19
Родригес
Джей Родригес
-
12
Брэди
Робби Брэди
-

Прошлые матчи

21.12.2020 21 дек. 2020 пн 20:30
Бернли
2 : 1
Вулверхэмптон
21.12.2020 21 дек. 2020 пн 20:30
Бернли
2
Вулверхэмптон
1
15.07.2020 15 июля 2020 ср 20:00
Бернли
1 : 1
Вулверхэмптон
15.07.2020 15 июля 2020 ср 20:00
Бернли
1
Вулверхэмптон
1
25.08.2019 25 авг. 2019 вс 18:30
Вулверхэмптон
1 : 1
Бернли
25.08.2019 25 авг. 2019 вс 18:30
Вулверхэмптон
1
Бернли
1
30.03.2019 30 марта 2019 сб 18:00
Бернли
2 : 0
Вулверхэмптон
30.03.2019 30 марта 2019 сб 18:00
Бернли
2
Вулверхэмптон
0
16.09.2018 16 сент. 2018 вс 15:30
Вулверхэмптон
1 : 0
Бернли
16.09.2018 16 сент. 2018 вс 15:30
Вулверхэмптон
1
Бернли
0
13.03.2010 13 марта 2010 сб 18:00
Бернли
1 : 2
Вулверхэмптон
13.03.2010 13 марта 2010 сб 18:00
Бернли
1
Вулверхэмптон
2
20.12.2009 20 дек. 2009 вс 16:30
Вулверхэмптон
2 : 0
Бернли
20.12.2009 20 дек. 2009 вс 16:30
Вулверхэмптон
2
Бернли
0

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