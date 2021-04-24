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Вулверхэмптон VS Бернли
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Вулверхэмптон - Бернли: 24 апреля 2021 смотреть онлайн
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
-:-
Вулверхэмптон - Бернли: 24 апреля 2021 смотреть онлайн
Бернли
Бернли
АПЛ, 33 тур
АПЛ,
33 тур
Англия
24 апр. 2021, 17:00 МСК
24.04.2021, 17:00 МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Вулверхэмптон
мин
11
Патрисиу
Руй Патрисиу
19
Кастро
Хонни Кастро
15
Боли
Вилли Боли
16
Коди
Конор Коди
27
Сайсс
Ромен Сайсс
22
Семеду
Нельсон Семеду
7
Нету
Педру Нету
28
Моутинью
Жоао Моутинью
8
Рубен Невеш
Рубен Невеш
37
Траоре
Адама Траоре
12
Виллиан Жозе
Виллиан Жозе
Запасные
21
Радди
Джон Радди
-
49
Килман
Макс Килман
-
2
Хувер
Ки-Яна Хувер
-
75
Маркеш
Криштиан Маркеш
-
32
Дендокер
Леандер Дендокер
-
18
Гиббз-Уайт
Морган Гиббз-Уайт
-
20
Витинья
Витинья
-
17
Силва
Фабиу Силва
-
Бернли
мин
1
Поп
Ник Поп
23
Питерс
Эрик Питерс
6
Ми
Бен Ми
5
Тарковски
Джеймс Тарковски
2
Лоутон
Мэттью Лоутон
11
Макнил
Дуайт Макнил
18
Вествуд
Эшли Вествуд
8
Браунхилл
Джош Браунхилл
7
Гудмундссон
Йоханн Берг Гудмундссон
9
Вуд
Крис Вуд
27
Выдра
Матей Выдра
Запасные
15
Пикок-Фаррел
Бэйли Пикок-Фаррел
-
26
Бардсли
Филлип Бардсли
-
28
Лонг
Кевин Лонг
-
34
Данн
Джимми Данн
-
31
Нарти
Ричард Нарти
-
16
Стивенс
Дейл Стивенс
-
41
Бенсон
Джош Бенсон
-
19
Родригес
Джей Родригес
-
12
Брэди
Робби Брэди
-
Прошлые матчи
21.12.2020
21 дек. 2020
пн
20:30
Бернли
2 : 1
Вулверхэмптон
21.12.2020
21 дек. 2020
пн
20:30
Бернли
2
Вулверхэмптон
1
15.07.2020
15 июля 2020
ср
20:00
Бернли
1 : 1
Вулверхэмптон
15.07.2020
15 июля 2020
ср
20:00
Бернли
1
Вулверхэмптон
1
25.08.2019
25 авг. 2019
вс
18:30
Вулверхэмптон
1 : 1
Бернли
25.08.2019
25 авг. 2019
вс
18:30
Вулверхэмптон
1
Бернли
1
30.03.2019
30 марта 2019
сб
18:00
Бернли
2 : 0
Вулверхэмптон
30.03.2019
30 марта 2019
сб
18:00
Бернли
2
Вулверхэмптон
0
16.09.2018
16 сент. 2018
вс
15:30
Вулверхэмптон
1 : 0
Бернли
16.09.2018
16 сент. 2018
вс
15:30
Вулверхэмптон
1
Бернли
0
13.03.2010
13 марта 2010
сб
18:00
Бернли
1 : 2
Вулверхэмптон
13.03.2010
13 марта 2010
сб
18:00
Бернли
1
Вулверхэмптон
2
20.12.2009
20 дек. 2009
вс
16:30
Вулверхэмптон
2 : 0
Бернли
20.12.2009
20 дек. 2009
вс
16:30
Вулверхэмптон
2
Бернли
0
Новости
Игрок «Вулверхэмптона» следил за родами жены по FaceTime. И неизвестно, когда он увидит ребенка вживую (причина – британский штамм)
1
#Рубен Невеш
06 марта, 12:51
1
У игрока «Вулверхэмптона» перелом черепа после столкновения с Луисом: кровь, носилки, ночь в больнице и операция
#Рауль Хименес
30 ноября 2020, 13:40
Колония португальцев в «Вулверхэмптоне» – теперь десять игроков плюс тренер
#Вулверхэмптон
23 сентября 2020, 15:01
«Ливерпуль» взял Жоту за 45 млн. Это за кого такие деньги?
#Диогу Жота
19 сентября 2020, 23:30
Траоре мажет руки детским маслом, чтобы защитники не смогли его схватить. У него – 4 вывиха плеча за сезон
1
#Адама Траоре
28 июля 2020, 22:58
1
#
Новости матча
У Бэйла дубль и голевая в матче против «Бернли». Он набрал 7 очков по «гол+пас» в последних четырех играх
28 февраля, 20:03
«Ливерпуль» проиграл «Бернли». Так прервалась 68-матчевая домашняя серия клуба без поражений
22 января, 01:00
«Касымпаша» взяла в аренду Дринкуотера. В последний раз он играл в официальном матче в феврале 2020-го
18 января, 18:36
«Манчестер Юнайтед» впервые с 2013-го идет первым в АПЛ после 17 матчей. Тогда клуб стал чемпионом
13 января, 10:38
«Шеффилд» снова проиграл. В этом сезоне АПЛ у него ни одной победы
29 декабря 2020, 23:03
В «Шеффилде» вспышка коронавируса
29 декабря 2020, 20:50
Игроки «Бернли» почти три месяца не забивают в гостевых матчах
27 декабря 2020, 17:00
«Вулверхэмптон» запретил своим футболистам посещать супермаркеты из-за коронавируса
26 декабря 2020, 16:33