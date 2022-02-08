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Вулверхэмптон VS Арсенал
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Вулверхэмптон - Арсенал: 08 февраля 2022 смотреть онлайн
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
-:-
Вулверхэмптон - Арсенал: 08 февраля 2022 смотреть онлайн
Арсенал
Лондон
АПЛ, 24 тур
АПЛ,
24 тур
Англия
8 февр. 2022, 22:45 МСК
8.02.2022, 22:45 МСК
вторник
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Подробнее
Вулверхэмптон
мин
11
Патрисиу
Руй Патрисиу
3
Айт Нури
Райан Айт Нури
15
Боли
Вилли Боли
16
Коди
Конор Коди
27
Сайсс
Ромен Сайсс
22
Семеду
Нельсон Семеду
28
Моутинью
Жоао Моутинью
32
Дендокер
Леандер Дендокер
8
Рубен Невеш
Рубен Невеш
37
Траоре
Адама Траоре
17
Силва
Фабиу Силва
Запасные
21
Радди
Джон Радди
-
62
Сендергор
Андреас Сендергор
-
5
Маршал
Маршал
-
49
Килман
Макс Килман
-
2
Хувер
Ки-Яна Хувер
-
18
Гиббз-Уайт
Морган Гиббз-Уайт
-
20
Витинья
Витинья
-
12
Виллиан Жозе
Виллиан Жозе
-
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Арсенал
мин
1
Лено
Бернд Лено
3
Тирни
Киран Тирни
21
Чамберс
Калум Чамберс
16
Холдинг
Роб Холдинг
6
Габриэль
Габриэль
34
Джака
Гранит Джака
18
Томас
Томас
11
Эдегор
Мартин Эдегор
32
Смит-Роу
Эмиль Смит-Роу
14
Обамеянг
Пьер-Эмерик Обамеянг
19
Пепе
Николя Пепе
Запасные
13
Рунарссон
Рунар Рунарссон
-
17
Соареш
Седрик Соареш
-
22
Мари
Пабло Мари
-
25
Эль-Ненни
Мохамед Эль-Ненни
-
8
Себальос
Даниэль Себальос
-
7
Сака
Букайо Сака
-
9
Ляказетт
Александр Ляказетт
-
30
Нкетиа
Эдвард Нкетиа
-
35
Мартинелли
Габриэль Мартинелли
-
Главный тренер
Микель Артета
Прошлые матчи
02.02.2021
02 февр. 2021
вт
21:00
Вулверхэмптон
2 : 1
Арсенал
02.02.2021
02 февр. 2021
вт
21:00
Вулверхэмптон
2
Арсенал
1
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
22:15
Арсенал
1 : 2
Вулверхэмптон
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
22:15
Арсенал
1
Вулверхэмптон
2
04.07.2020
04 июля 2020
сб
19:30
Вулверхэмптон
0 : 2
Арсенал
04.07.2020
04 июля 2020
сб
19:30
Вулверхэмптон
0
Арсенал
2
02.11.2019
02 нояб. 2019
сб
18:00
Арсенал
1 : 1
Вулверхэмптон
02.11.2019
02 нояб. 2019
сб
18:00
Арсенал
1
Вулверхэмптон
1
24.04.2019
24 апр. 2019
ср
21:45
Вулверхэмптон
3 : 1
Арсенал
24.04.2019
24 апр. 2019
ср
21:45
Вулверхэмптон
3
Арсенал
1
11.11.2018
11 нояб. 2018
вс
19:30
Арсенал
1 : 1
Вулверхэмптон
11.11.2018
11 нояб. 2018
вс
19:30
Арсенал
1
Вулверхэмптон
1
11.04.2012
11 апр. 2012
ср
21:45
Вулверхэмптон
0 : 3
Арсенал
11.04.2012
11 апр. 2012
ср
21:45
Вулверхэмптон
0
Арсенал
3
27.12.2011
27 дек. 2011
вт
18:00
Арсенал
1 : 1
Вулверхэмптон
27.12.2011
27 дек. 2011
вт
18:00
Арсенал
1
Вулверхэмптон
1
12.02.2011
12 февр. 2011
сб
18:00
Арсенал
2 : 0
Вулверхэмптон
12.02.2011
12 февр. 2011
сб
18:00
Арсенал
2
Вулверхэмптон
0
10.11.2010
10 нояб. 2010
ср
22:45
Вулверхэмптон
0 : 2
Арсенал
10.11.2010
10 нояб. 2010
ср
22:45
Вулверхэмптон
0
Арсенал
2
03.04.2010
03 апр. 2010
сб
17:00
Арсенал
1 : 0
Вулверхэмптон
03.04.2010
03 апр. 2010
сб
17:00
Арсенал
1
Вулверхэмптон
0
07.11.2009
07 нояб. 2009
сб
20:30
Вулверхэмптон
1 : 4
Арсенал
07.11.2009
07 нояб. 2009
сб
20:30
Вулверхэмптон
1
Арсенал
4
Новости
Аж 18 раз, когда Артета говорил о доминировании после матчей «Арсенала»
#Микель Артета
07 мая, 13:21
Эмери вышел в пятый финал Лиги Европы. С каждой из команд – в первый полноценный сезон
#Унаи Эмери
07 мая, 01:45
Игрок «Вильярреала» получил удаление, лежа на носилках – потому что фолил на другом и травмировался сам
#Этьен Капу
30 апреля, 12:38
Фанаты «Арсенала» и «МЮ» протестуют против владельцев своих клубов: пиро, сожженный флаг США и гневные кричалки возле стадионов
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24 апреля, 22:33
Вратарь «Арсенала» не справился с прострелом и запустил мяч между ног – так клуб проиграл «Эвертону»
#Бернд Лено
24 апреля, 00:26
Текст дня. «Арсенал» в открытом письме публично извиняется перед фанатами за Суперлигу
#Арсенал
21 апреля, 01:20
В Англии клуб четвертой лиги бесплатно обменяет футболки клубов Суперлиги на свои. И люди меняют!
#Суперлига
19 апреля, 18:50
Футболист «Арсенала» после смерти мамы отказался от Европы. В ночь ее смерти он решил: только «Бока Хуниорс»
#Лукас Торрейра
02 апреля, 13:33
#
Новости матча
Никлас Бендтнер завершил карьеру игрока в 33 года. Теперь он учится на тренера
03 июня, 15:29
«Вулверхэмптон» объявил об уходе Нун Эшпириту Санту. Он работал в клубе четыре года и вывел его в АПЛ
21 мая, 16:23
Начало матча «Уфа» – «Арсенал» отложено из-за жары. Проигравший в этой игре может вылететь из РПЛ
16 мая, 14:18
УЕФА договорился о восстановлении 9 клубов Суперлиги. За это они согласились на удержание 5% доходов от еврокубков
07 мая, 21:11
«Вильярреал» сыграл вничью с «Арсеналом» и вышел в финал Лиги Европы
06 мая, 23:55
Озил спародировал приветствие Эмери в твиттере
06 мая, 23:08
Где смотреть полуфиналы Лиги Европы 6 мая 2021 года: во сколько прямая трансляция
06 мая, 10:39
«Вильярреал» обыграл «Арсенал» в полуфинале Лиги Европы. Победный гол забил 35-летний Альбиоль
29 апреля, 23:54