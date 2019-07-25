Матч завершен
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Жота 37
Винагре 90
2:0
прошлый матч 4 : 1
Матч завершен
Крузейдерс
Белфаст
Лига Европы, 2 раунд

Лига Европы,

2 раунд
25 июля 2019, 21:45 МСК
25.07.2019, 21:45 МСК
четверг
Составы
Вулверхэмптон
мин
11
Патрисиу
Руй Патрисиу
90
28
Моутинью
Жоао Моутинью
90
15
Боли
Вилли Боли
90
16
Коди
Конор Коди
90
5
Беннетт
Райан Беннетт
90
19
Кастро
Хонни Кастро
90
32
Дендокер
Леандер Дендокер
90
37
Траоре
Адама Траоре
90
8
Рубен Невеш
Рубен Невеш
90
18
Жота
Диогу Жота
37'
37'
90
17
Гиббз-Уайт
Морган Гиббз-Уайт
90
Запасные
21
Радди
Джон Радди
29
Винагре
Рубен Винагре
90'
27
Сайсс
Ромен Сайсс
9
Хименес
Рауль Хименес