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Волгарь VS Сокол
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Волгарь - Сокол: 16 июля 2016 смотреть онлайн
Матч завершен
Волгарь
Астрахань
2:1
Волгарь - Сокол: 16 июля 2016 смотреть онлайн
Матч завершен
Сокол
Саратов
ФНЛ, 2 тур
ФНЛ,
2 тур
Россия
16 июля 2016, 18:00 МСК
16.07.2016, 18:00 МСК
суббота
Сергей Костевич
Сергей Костевич
Главный Судья
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Волгарь
мин
5
Хомуха
Иван Хомуха
11
Болонин
Александр Болонин
27
Журавлёв
Юрий Журавлёв
77
Бердников
Алексей Бердников
20
Полубояринов
Данил Полубояринов
30
Саганович
Дмитрий Саганович
7
Павлишин
Алексей Павлишин
95
Погосов
Артем Погосов
4
Локтионов
Роман Локтионов
23
Емельянов
Данила Емельянов
79
Юсупов
Артём Юсупов
Запасные
22
Антипин
Станислав Антипин
-
6
Ведерников
Данила Ведерников
-
14
Зенин
Андрей Зенин
-
18
Мендель
Андрей Мендель
-
81
Николаев
Олег Николаев
-
10
Пугачев
Юрий Пугачев
-
24
Белоус
Илья Белоус
-
15
Сергеев
Виктор Сергеев
-
71
Бутенко
Александр Бутенко
-
97
Albert Gabaraev
Albert Gabaraev
-
72
Daniil Gorovykh
Daniil Gorovykh
-
События
Матч окончен 2:1
Прошлые матчи
05.11.2016
05 нояб. 2016
сб
15:00
Сокол
0 : 0
Волгарь
05.11.2016
05 нояб. 2016
сб
15:00
Сокол
0
Волгарь
0
16.07.2016
16 июля 2016
сб
18:00
Волгарь
2 : 1
Сокол
16.07.2016
16 июля 2016
сб
18:00
Волгарь
2
Сокол
1
10.05.2016
10 мая 2016
вт
19:00
Сокол
2 : 1
Волгарь
10.05.2016
10 мая 2016
вт
19:00
Сокол
2
Волгарь
1
25.10.2015
25 окт. 2015
вс
16:00
Волгарь
2 : 0
Сокол
25.10.2015
25 окт. 2015
вс
16:00
Волгарь
2
Сокол
0
10.05.2015
10 мая 2015
вс
18:00
Волгарь
1 : 1
Сокол
10.05.2015
10 мая 2015
вс
18:00
Волгарь
1
Сокол
1
19.10.2014
19 окт. 2014
вс
15:00
Сокол
1 : 0
Волгарь
19.10.2014
19 окт. 2014
вс
15:00
Сокол
1
Волгарь
0
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