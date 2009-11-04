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Волгарь VS Салют
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Волгарь - Салют: 04 ноября 2009 смотреть онлайн
Матч завершен
Волгарь
Астрахань
2:2
Волгарь - Салют: 04 ноября 2009 смотреть онлайн
Матч завершен
Салют
Белгород
ФНЛ, 40 тур
ФНЛ,
40 тур
Россия
4 нояб. 2009, 14:00 МСК
4.11.2009, 14:00 МСК
среда
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Волгарь
мин
5
Хомуха
Иван Хомуха
11
Болонин
Александр Болонин
27
Журавлёв
Юрий Журавлёв
77
Бердников
Алексей Бердников
20
Полубояринов
Данил Полубояринов
30
Саганович
Дмитрий Саганович
7
Павлишин
Алексей Павлишин
95
Погосов
Артем Погосов
4
Локтионов
Роман Локтионов
23
Емельянов
Данила Емельянов
79
Юсупов
Артём Юсупов
Запасные
22
Антипин
Станислав Антипин
-
6
Ведерников
Данила Ведерников
-
14
Зенин
Андрей Зенин
-
18
Мендель
Андрей Мендель
-
81
Николаев
Олег Николаев
-
10
Пугачев
Юрий Пугачев
-
24
Белоус
Илья Белоус
-
15
Сергеев
Виктор Сергеев
-
71
Бутенко
Александр Бутенко
-
97
Albert Gabaraev
Albert Gabaraev
-
72
Daniil Gorovykh
Daniil Gorovykh
-
События
Матч окончен 2:2
Прошлые матчи
29.04.2013
29 апр. 2013
пн
18:00
Салют
2 : 2
Волгарь
29.04.2013
29 апр. 2013
пн
18:00
Салют
2
Волгарь
2
02.10.2012
02 окт. 2012
вт
19:30
Волгарь
1 : 0
Салют
02.10.2012
02 окт. 2012
вт
19:30
Волгарь
1
Салют
0
14.10.2010
14 окт. 2010
чт
17:30
Волгарь
2 : 0
Салют
14.10.2010
14 окт. 2010
чт
17:30
Волгарь
2
Салют
0
12.06.2010
12 июня 2010
сб
18:00
Салют
1 : 2
Волгарь
12.06.2010
12 июня 2010
сб
18:00
Салют
1
Волгарь
2
04.11.2009
04 нояб. 2009
ср
14:00
Волгарь
2 : 2
Салют
04.11.2009
04 нояб. 2009
ср
14:00
Волгарь
2
Салют
2
09.07.2009
09 июля 2009
чт
19:00
Салют
1 : 0
Волгарь
09.07.2009
09 июля 2009
чт
19:00
Салют
1
Волгарь
0
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