Волгарь - Ростов: 20 сентября 2017 смотреть онлайн

Матч завершен
Волгарь
Астрахань
0:2

Волгарь - Ростов: 20 сентября 2017 смотреть онлайн

Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
Зуев 22
Бухаров 48
Кубок России, 1/16 финала

Кубок России,

Россия
20 сент. 2017, 18:00 МСК
20.09.2017, 18:00 МСК
среда
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Матч окончен 0:2
63'
Желтая карточка
Жан Маер
48'
ГОЛ! 0:2
Александр Бухаров
Конец первого тайма (0:1)
22'
ГОЛ! 0:1
Александр Зуев
Начало матча

Прошлые матчи

20.09.2017 20 сент. 2017 ср 18:00
Волгарь
0 : 2
Ростов
20.09.2017 20 сент. 2017 ср 18:00
Волгарь
0
Ростов
2
22.09.2010 22 сент. 2010 ср 17:30
Ростов
2 : 0
Волгарь
22.09.2010 22 сент. 2010 ср 17:30
Ростов
2
Волгарь
0

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