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Волгарь VS Ростов
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Волгарь - Ростов: 20 сентября 2017 смотреть онлайн
Матч завершен
Волгарь
Астрахань
0:2
Волгарь - Ростов: 20 сентября 2017 смотреть онлайн
Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
Зуев 22
Бухаров 48
Кубок России, 1/16 финала
Кубок России,
Россия
20 сент. 2017, 18:00 МСК
20.09.2017, 18:00 МСК
среда
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Подробнее
Ростов
мин
-
Бухаров
Александр Бухаров
48'
48'
90
-
Зуев
Александр Зуев
22'
22'
90
-
Маер
Жан Маер
90
События
Матч окончен 0:2
63'
Желтая карточка
Жан Маер
48'
ГОЛ! 0:2
Александр Бухаров
Конец первого тайма (0:1)
22'
ГОЛ! 0:1
Александр Зуев
Начало матча
Прошлые матчи
20.09.2017
20 сент. 2017
ср
18:00
Волгарь
0 : 2
Ростов
20.09.2017
20 сент. 2017
ср
18:00
Волгарь
0
Ростов
2
22.09.2010
22 сент. 2010
ср
17:30
Ростов
2 : 0
Волгарь
22.09.2010
22 сент. 2010
ср
17:30
Ростов
2
Волгарь
0
Новости
«Ростов» 16 часов ехал в поезде на матч в Москву: играли в карты на щелбаны, испанец учил нарды, африканец – пил чай с подстаканником
#Ростов
19 марта, 16:44
«Был бы выбор, послал бы все в жопу и тренировал». Гамула − о ютубе, кредитах, жизни без работы и молодости в 60 лет
#Игорь Гамула
08 декабря 2021, 10:51
Карпин считает главным матчем в карьере не «Спартак» или сборную, а «Ростов» – «Урал» из 2018-го. Ого, почему?
#Валерий Карпин
13 ноября 2021, 23:53
Странная осенняя депрессия «Рубина» : от «Ростова» получил пять голов, много проигрывает, а Хвича не забивает
#Рубин
07 ноября 2021, 18:48
Вратарь «Спартака» Селихов сыграл второй раз за два года – и пропустил гол за шиворот на 90+5 минуте
#Александр Селихов
30 октября 2021, 19:40
Почему тренер вратарей сборной Кафанов стал главным «Ростова» – хотя 20 лет так не работал. Повлиял регламент по оформлению тренеров
#Виталий Кафанов
26 октября 2021, 16:31
Матч РПЛ начался с игры «Камень, ножницы, бумага». Cудья сначала бросил монетку, в Англии за такое было отстранение
#РПЛ
19 сентября 2021, 10:52
Разбираем штаб Карпина в сборной России. Что это за испанцы? Зачем там нужен Писарев? В чем секрет важности Кафанова?
#Валерий Карпин
01 сентября 2021, 14:00
#
Новости матча
«Краснодар» – «Ростов». Обзор, прогноз и ставки на матч сегодня: 30 апреля
28 апреля, 20:00
«Ростов» – «Спартак» прогноз на матч 24 апреля РПЛ, прогноз на футбольный матч
22 апреля, 15:35
«Ростов» – «Спартак». Обзор, прогноз и ставки на матч: 24 апреля
22 апреля, 13:38
«Ростов» – «Локомотив». Обзор, прогноз и ставки на матч: 10 апреля
1
08 апреля, 11:57
1
«Ростов» подписал 20-летнего Магнуса Кнудсена из норвежского «Лиллестрема». Контракт рассчитан до 2025 года
1
24 декабря 2021, 09:44
1
«Ростов» опроверг информацию о четырехмесячных долгах по зарплатам. Сейчас клубный долг – один миллиард рублей
20 декабря 2021, 15:27
Мамаев перешел в «Химки»
2
19 декабря 2021, 20:26
2
В РПЛ началась зимняя пауза. «Зенит» ушел на нее лидером, «Сочи» на третьем месте, «Спартак» – девятый
1
13 декабря 2021, 21:01
1