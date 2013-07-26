Матч завершен
Волгарь
Астрахань
2:0
Матч завершен
Астрахань
Астрахань
Кубок России, 1/128 финала

Кубок России,

1/128 финала

Россия
26 июля 2013, 17:00 МСК
26.07.2013, 17:00 МСК
пятница
Составы