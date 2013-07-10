Матч завершен
Волга
Тверь
1:2
Матч завершен
ЦРФСО
Смоленск
Кубок России, 1/256 финала

Кубок России,

1/256 финала

Россия
10 июля 2013, 17:00 МСК
10.07.2013, 17:00 МСК
среда
Составы