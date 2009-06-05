Матч завершен
Волга
Тверь
1:0
Матч завершен
Псков-747
Псков
Кубок России, 1/64 финала

Кубок России,

1/64 финала

Россия
4 июня 2009, 23:00 МСК
4.06.2009, 23:00 МСК
четверг
Составы