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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Вольфсбург
Вольфсбург
Джеко 56
1:3
Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Оуэн 44
Оуэн 83
Оуэн 90
Лига чемпионов, 6 тур
Лига чемпионов,
6 тур
8 дек. 2009, 22:45 МСК
8.12.2009, 22:45 МСК
вторник
Бьорн Куйперс
Бьорн Куйперс
Главный Судья
Составы
Вольфсбург
мин
0
Бенальо
Диего Бенальо
90
0
Шефер
Марсель Шефер
90
0
Кошта
Рикарду Кошта
90
0
Барцальи
Андреа Барцальи
90
0
Ритер
Саша Ритер
90
0
Жозуэ
Жозуэ
90
0
Гентнер
Кристиан Гентнер
90
0
Хасебе
Макото Хасебе
73
0
Мисимович
Звездан Мисимович
90
0
Джеко
Эдин Джеко
56'
56'
90
0
Графите
Графите
73
Запасные
0
Ленц
Андре Ленц
0
Мадлунг
Александер Мадлунг
0
Шимунек
Ян Шимунек
0
Пекарик
Петер Пекарик
0
Дежага
Ашкан Дежага
0
Зиани
Карим Зиани
0
Джонсон
Фабиан Джонсон
Манчестер Юнайтед
мин
0
Кушчак
Томаш Кушчак
90
0
Эвра
Патрис Эвра
90
0
Кэррик
Майкл Кэррик
90
0
Флетчер
Даррен Флетчер
90
0
Пак Джи Сун
Пак Джи Сун
90
0
Уэлбек
Дэнни Уэлбек
74
0
Скоулз
Пол Скоулз
90
0
Гибсон
Даррон Гибсон
90
0
Андерсон
Андерсон
90
0
Нани
Нани
74
0
Оуэн
Майкл Оуэн
44'
83'
90'
44', 83', 90'
90
Запасные
0
Фостер
Бен Фостер
0
Гилл
Оливер Гилл
0
Обертан
Габриэль Обертан
0
Валенсия
Луис-Антонио Валенсия
0
Джеймс
Мэттью Джеймс
0
Эйкрем
Магнус Эйкрем
0
Стюарт
Кэмерон Стюарт