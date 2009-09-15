Матч завершен
Вольфсбург
Вольфсбург
Графите 36
Графите 40
Графите 86
3:1
Матч завершен
ЦСКА
Москва
Дзагоев 77
Лига чемпионов, 1 тур

Лига чемпионов,

1 тур
15 сент. 2009, 21:45 МСК
15.09.2009, 21:45 МСК
вторник
Стефан Ланнуа
Стефан Ланнуа
Главный Судья
Составы
Вольфсбург
мин
0
Бенальо
Диего Бенальо
90
0
Шефер
Марсель Шефер
90
0
Мадлунг
Александер Мадлунг
90
0
Барцальи
Андреа Барцальи
90
0
Ритер
Саша Ритер
90
0
Мартинс
Обафеми Мартинс
66
0
Жозуэ
Жозуэ
90
0
Мисимович
Звездан Мисимович
90
0
Гентнер
Кристиан Гентнер
89
0
Графите
Графите
36'
86'
40'
36', 86'
40'
87
0
Джеко
Эдин Джеко
90
Запасные
0
Ленц
Андре Ленц
0
Кошта
Рикарду Кошта
0
Пекарик
Петер Пекарик
0
Зиани
Карим Зиани
0
Хасебе
Макото Хасебе
0
Сантана
Хонатан Сантана
0
Джонсон
Фабиан Джонсон
ЦСКА
мин
0
Акинфеев
Игорь Акинфеев
90
0
Березуцкий
Алексей Березуцкий
90
0
Березуцкий
Василий Березуцкий
84
0
Игнашевич
Сергей Игнашевич
90
0
Шемберас
Дейвидас Шемберас
90
0
Щенников
Георгий Щенников
59
0
Рахимич
Элвер Рахимич
90
0
Алдонин
Евгений Алдонин
69
0
Дзагоев
Алан Дзагоев
77'
77'
90
0
Красич
Милош Красич
90
0
Гильерме
Гильерме
90
Запасные
0
Нигматуллин
Артур Нигматуллин
0
Одиа
Чиди Одиа
0
Григорьев
Антон Григорьев
0
Карвальо
Даниэль Карвальо
0
Мамаев
Павел Мамаев
0
Пилиев
Ника Пилиев
0
Нецид
Томаш Нецид