Матч завершен
Вольфсбург
Вольфсбург
Перишич 14
Перишич 22
Налдо 26
3:3
Матч завершен
Боруссия
Дортмунд
Бендер 5
Ройс 84
Ройс 88
Бундеслига, 33 тур

Бундеслига,

33 тур

Германия
11 мая 2013, 16:30 МСК
11.05.2013, 16:30 МСК
суббота
Гюнтер Перль
Гюнтер Перль
Главный Судья
Составы
Вольфсбург
мин
0
Бенальо
Диего Бенальо
90
0
Налдо
Налдо
26'
26'
90
0
Родригес
Рикардо Родригес
90
0
Виейринья
Виейринья
90
0
Кнохе
Робин Кнохе
90
0
Полак
Ян Полак
90
0
Хасебе
Макото Хасебе
90
0
Перишич
Иван Перишич
14'
22'
14', 22'
80
0
Медойевич
Слободан Медойевич
85
0
Диего
Диего
90
0
Олич
Ивица Олич
90
Запасные
0
Хитц
Марвин Хитц
0
Мадлунг
Александер Мадлунг
0
Шефер
Марсель Шефер
0
Треш
Кристиан Треш
0
Кьер
Симон Кьер
0
Арнольд
Максимилиан Арнольд
0
Дост
Бас Дост
Боруссия
мин
0
Вайденфеллер
Роман Вайденфеллер
90
0
Шмельцер
Марсель Шмельцер
90
0
Хуммельс
Матс Хуммельс
90
0
Сантана
Фелипе Сантана
76
0
Пищек
Лукаш Пищек
90
0
Гросскройц
Кевин Гросскройц
46
0
Шахин
Нури Шахин
90
0
Бендер
Свен Бендер
5'
5'
46
0
Ройс
Марко Ройс
84'
88'
84', 88'
90
0
Гюндоган
Илкай Гюндоган
90
0
Левандовски
Роберт Левандовски
90
Запасные
0
Лангерак
Митчелл Лангерак
0
Суботич
Невен Суботич
0
Кель
Себастьян Кель
0
Блащиковски
Якуб Блащиковски
0
Ляйтнер
Мориц Ляйтнер
0
Биттенкурт
Леонардо Биттенкурт
0
Шибер
Юлиан Шибер