Матч завершен
Вольфсбург
Вольфсбург
0:0
Матч завершен
Бешикташ
Стамбул
Лига чемпионов, 3 тур

Лига чемпионов,

3 тур
21 окт. 2009, 21:45 МСК
21.10.2009, 21:45 МСК
среда
Роберто Розетти
Роберто Розетти
Главный Судья
Составы
Вольфсбург
мин
0
Бенальо
Диего Бенальо
90
0
Шефер
Марсель Шефер
90
0
Мадлунг
Александер Мадлунг
90
0
Кошта
Рикарду Кошта
90
0
Ритер
Саша Ритер
90
0
Гентнер
Кристиан Гентнер
90
0
Жозуэ
Жозуэ
90
0
Мисимович
Звездан Мисимович
90
0
Хасебе
Макото Хасебе
67
0
Джеко
Эдин Джеко
90
0
Графите
Графите
90
Запасные
0
Ленц
Андре Ленц
0
Барцальи
Андреа Барцальи
0
Пекарик
Петер Пекарик
0
Дежага
Ашкан Дежага
0
Сантана
Хонатан Сантана
0
Джонсон
Фабиан Джонсон
0
Мартинс
Обафеми Мартинс
Бешикташ
мин
0
Рушту
Рушту
90
0
Узулмез
Ибрахим Узулмез
90
0
Сивок
Томаш Сивок
90
0
Феррари
Маттео Феррари
90
0
Каш
Ибрахим Каш
90
0
Финк
Михаэль Финк
87
0
Тельо
Родриго Тельо
82
0
Эрнст
Фабиан Эрнст
90
0
Даг
Экрем Даг
90
0
Нихат
Нихат
90
0
Бобо
Бобо
88
Запасные
0
Арикан
Хакан Арикан
0
Тораман
Ибрахим Тораман
0
Кейбаши
Исмаил Кейбаши
0
Эзкан
Сердар Эзкан
0
Инджеман
Угур Инджеман
0
Табата
Родриго Табата
0
Нобре
Марсио Нобре