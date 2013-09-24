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Кубок Германии
Вольфсбург VS Аален
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Вольфсбург - Аален: 24 сентября 2013 смотреть онлайн
Матч завершен
Вольфсбург
Вольфсбург
2:0
Вольфсбург - Аален: 24 сентября 2013 смотреть онлайн
Матч завершен
Аален
Аален
Кубок Германии, 2 раунд
Кубок Германии,
2 раунд
Германия
24 сент. 2013, 20:00 МСК
24.09.2013, 20:00 МСК
вторник
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Вольфсбург
мин
20
Кастелс
Коэн Кастелс
21
Хорн
Яннес Хорн
32
Тиссеран
Марсель Тиссеран
15
Руссийон
Джером Руссийон
22
Понграчич
Марин Понграчич
27
Арнольд
Максимилиан Арнольд
24
Шлагер
Ксавер Шлагер
25
Брекало
Йосип Брекало
33
Гинчек
Даниэль Гинчек
9
Вегхорст
Вут Вегхорст
40
Виктор
Жоао Виктор
Запасные
12
Перван
Павао Перван
-
23
Гилавоги
Джошуа Гилавоги
-
11
Клаус
Феликс Клаус
-
13
Герхардт
Янник Герхардт
-
43
Юстван
Юлиан Юстван
-
29
Мармуш
Омар Мармуш
-
События
Матч окончен 2:0
Прошлые матчи
24.09.2013
24 сент. 2013
вт
20:00
Вольфсбург
2 : 0
Аален
24.09.2013
24 сент. 2013
вт
20:00
Вольфсбург
2
Аален
0
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