Матч завершен
Витязь
Подольск
1:2
Матч завершен
Рязань
Рязань
Кубок России, 1/64 финала

Кубок России,

1/64 финала

Россия
13 авг. 2013, 18:00 МСК
13.08.2013, 18:00 МСК
вторник
Составы