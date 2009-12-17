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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Вильярреал
Вильярреал
0:1
Матч завершен
Зальцбург
Зальцбург
Швенто 7
Лига Европы, 6 тур
Лига Европы,
6 тур
17 дек. 2009, 23:05 МСК
17.12.2009, 23:05 МСК
четверг
Владимир Гриняк
Владимир Гриняк
Главный Судья
Составы
Вильярреал
мин
0
Олива
Хавьер Олива
90
0
Маркано
Иван Маркано
90
0
Гонсало
Гонсало
46
0
Кико
Кико
60
0
Лопес
Анхель Лопес
90
0
Эскудеро
Дамьян Эскудеро
90
0
Эгурен
Себастьян Эгурен
90
0
Бруно
Бруно
90
0
Перейра
Хонатан Перейра
71
0
Льоренте
Хосеба Льоренте
90
0
Нилмар
Нилмар
90
Запасные
0
Лопес
Диего Лопес
0
Капдевила
Хоан Капдевила
0
Годин
Диего Годин
0
Пирес
Робер Пирес
0
Фустер
Давид Фустер
0
Росси
Джузеппе Росси
Зальцбург
мин
0
Густафссон
Эдди Густафссон
90
0
Ульмер
Андреас Ульмер
90
0
Афолаби
Рабиу Афолаби
90
0
Секагья
Ибрахим Секагья
90
0
Швеглер
Кристиан Швеглер
90
0
Швенто
Душан Швенто
7'
7'
90
0
Опдам
Барри Опдам
90
0
Ляйтгеб
Кристоф Ляйтгеб
84
0
Циоммер
Симон Циоммер
80
0
Аугустинуссен
Томас Аугустинуссен
90
0
Нелиссе
Робин Нелиссе
63
Запасные
0
Арцбергер
Хайнц Арцбергер
0
Шимер
Франц Шимер
0
Покривац
Никола Покривац
0
Владавич
Адмир Владавич
0
Ежек
Патрик Ежек
0
Ракич
Джордже Ракич