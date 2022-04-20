Вильярреал - Валенсия: 20 апреля 2022 смотреть онлайн

Вильярреал
Вильярреал
-:-

Вильярреал - Валенсия: 20 апреля 2022 смотреть онлайн

Валенсия
Валенсия
Примера, 33 тур

Примера,

33 тур

Испания
20 апр. 2022, -:- МСК
20.04.2022, -:- МСК
среда
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Предварительный состав

Подробнее

Прошлые матчи

05.03.2021 05 марта 2021 пт 23:00
Валенсия
2 : 1
Вильярреал
05.03.2021 05 марта 2021 пт 23:00
Валенсия
2
Вильярреал
1
18.10.2020 18 окт. 2020 вс 17:00
Вильярреал
2 : 1
Валенсия
18.10.2020 18 окт. 2020 вс 17:00
Вильярреал
2
Валенсия
1
28.06.2020 28 июня 2020 вс 18:00
Вильярреал
2 : 0
Валенсия
28.06.2020 28 июня 2020 вс 18:00
Вильярреал
2
Валенсия
0
30.11.2019 30 нояб. 2019 сб 23:00
Валенсия
2 : 1
Вильярреал
30.11.2019 30 нояб. 2019 сб 23:00
Валенсия
2
Вильярреал
1
18.04.2019 18 апр. 2019 чт 22:00
Валенсия
2 : 0
Вильярреал
18.04.2019 18 апр. 2019 чт 22:00
Валенсия
2
Вильярреал
0
11.04.2019 11 апр. 2019 чт 22:00
Вильярреал
1 : 3
Валенсия
11.04.2019 11 апр. 2019 чт 22:00
Вильярреал
1
Валенсия
3
26.01.2019 26 янв. 2019 сб 22:45
Валенсия
3 : 0
Вильярреал
26.01.2019 26 янв. 2019 сб 22:45
Валенсия
3
Вильярреал
0
23.09.2018 23 сент. 2018 вс 17:15
Вильярреал
0 : 0
Валенсия
23.09.2018 23 сент. 2018 вс 17:15
Вильярреал
0
Валенсия
0
05.05.2018 05 мая 2018 сб 21:45
Вильярреал
1 : 0
Валенсия
05.05.2018 05 мая 2018 сб 21:45
Вильярреал
1
Валенсия
0
23.12.2017 23 дек. 2017 сб 18:15
Валенсия
0 : 1
Вильярреал
23.12.2017 23 дек. 2017 сб 18:15
Валенсия
0
Вильярреал
1
21.05.2017 21 мая 2017 вс 17:45
Валенсия
1 : 3
Вильярреал
21.05.2017 21 мая 2017 вс 17:45
Валенсия
1
Вильярреал
3
21.01.2017 21 янв. 2017 сб 22:45
Вильярреал
0 : 2
Валенсия
21.01.2017 21 янв. 2017 сб 22:45
Вильярреал
0
Валенсия
2
01.05.2016 01 мая 2016 вс 21:30
Валенсия
0 : 2
Вильярреал
01.05.2016 01 мая 2016 вс 21:30
Валенсия
0
Вильярреал
2
31.12.2015 31 дек. 2015 чт 18:00
Вильярреал
1 : 0
Валенсия
31.12.2015 31 дек. 2015 чт 18:00
Вильярреал
1
Валенсия
0
05.04.2015 05 апр. 2015 вс 18:00
Валенсия
0 : 0
Вильярреал
05.04.2015 05 апр. 2015 вс 18:00
Валенсия
0
Вильярреал
0
02.11.2014 02 нояб. 2014 вс 19:00
Вильярреал
1 : 3
Валенсия
02.11.2014 02 нояб. 2014 вс 19:00
Вильярреал
1
Валенсия
3
23.03.2014 23 марта 2014 вс 21:00
Валенсия
2 : 1
Вильярреал
23.03.2014 23 марта 2014 вс 21:00
Валенсия
2
Вильярреал
1
27.10.2013 27 окт. 2013 вс 19:00
Вильярреал
4 : 1
Валенсия
27.10.2013 27 окт. 2013 вс 19:00
Вильярреал
4
Валенсия
1
05.05.2012 05 мая 2012 сб 22:00
Валенсия
1 : 0
Вильярреал
05.05.2012 05 мая 2012 сб 22:00
Валенсия
1
Вильярреал
0
08.01.2012 08 янв. 2012 вс 20:00
Вильярреал
2 : 2
Валенсия
08.01.2012 08 янв. 2012 вс 20:00
Вильярреал
2
Валенсия
2

Новости

Главная загадка сборной – Черышев. Он провел ноль минут в 2021 году – и едет на Евро
#Денис Черышев
06 июня, 01:18
В 2013-м два пацана праздновали с фанатами возвращение «Вильярреала» в Примеру. Сейчас взяли с ним первый трофей
#Вильярреал
27 мая, 03:41
Этот сезон – провал для Де Хеа: много ошибается и проигрывает конкуренцию. А теперь запорол серию пенальти в финале
#Давид Де Хеа
27 мая, 02:42
Как же хороши испанские клубы в еврокубках. За последние 10 лет взяли 12 финалов из 20 🇪🇸
#Вильярреал
27 мая, 02:05
Сколько «Вильярреал» заработал за победу в Лиге Европы в 2021 году
#Лига Европы
27 мая, 02:00
Кавани и Сульшер поругались во время финала. В итоге первый забил, а второй на это скорчил такоооое лицо 😾
#Эдинсон Кавани
26 мая, 23:44
🩸 Игрок «Вильярреала» врезался лицом в колено Погба. Вернулся с кровавым носом и перевязанной головой
#Хуан Фойт
26 мая, 23:15
Весь «Вильярреал» – это президент, который там уже четверть века. Торгует керамикой и пускает на матчи безработных
#Фернандо Роиг
26 мая, 13:49
# Новости матча
«Челси» и «Вильярреал» сыграют в матче за Суперкубок УЕФА. Игра состоится 11 августа
30 мая, 01:28
«Вильярреал» впервые в своей истории выиграл трофей
27 мая, 01:30
Эмери в четвертый раз выиграл Лигу Европы. Он выходил в финалы пять раз
27 мая, 01:03
🏆 «Вильярреал» обыграл «Манчестер Юнайтед» в серии пенальти и выиграл Лигу Европы
27 мая, 00:56
Жерар Морено забил в финале Лиги Европы и повторил рекорд «Вильярреала» по голам 
26 мая, 23:03
Прогноз на финал Лиги Европы «Вильярреал» – «Манчестер Юнайтед», 26 мая 2021 года
25 мая, 19:52
Во сколько начало финала Лиги Европы «Вильярреал» – «Манчестер Юнайтед», 26 мая 2021 года
25 мая, 19:46
Где смотреть матч «Вильярреал» – «Манчестер Юнайтед», 26 мая 2021 года: во сколько прямая трансляция финала Лиги Европы
25 мая, 19:36