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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Матч завершен
Вильярреал
Вильярреал
0:4
прошлый матч 1 : 0
Матч завершен
Рома
Рим
Эмерсон 32
Джеко 65
Джеко 79
Джеко 86
Лига Европы, 1/16 финала
Лига Европы,
1/16 финала
16 февр. 2017, 23:05 МСК
16.02.2017, 23:05 МСК
четверг
Данни Маккели
Данни Маккели
Главный Судья
Составы
Вильярреал
мин
1
Асенхо
Серхио Асенхо
90
8
Джонатан
Джонатан
90
2
Гаспар
Марио Гаспар
90
6
Руис
Виктор Руис
90
5
Мусаккио
Матео Мусаккио
90
11
Коста
Хауме Коста
90
21
Сориано
Роберто Сориано
90
14
Тригерос
Мануэль Тригерос
90
19
Кастильехо
Самуэль Кастильехо
67
17
Бакамбу
Седрик Бакамбу
65
18
Сансоне
Никола Сансоне
82
Запасные
13
Андрес
Андрес
22
Рукавина
Антонио Рукавина
12
Гонсалес
Альваро Гонсалес
7
Черышев
Денис Черышев
16
Родри
Родри
15
Адриан
Адриан
24
Борре
Сантос Борре
Рома
мин
19
Алисон
Алисон
90
20
Фасио
Федерико Фасио
90
44
Манолас
Костас Манолас
90
2
Рюдигер
Антонио Рюдигер
71
33
Эмерсон
Эмерсон
32'
32'
90
16
Де Росси
Даниэле Де Росси
90
4
Наингголан
Раджа Наингголан
90
6
Строотман
Кевин Строотман
90
13
Перес
Бруно Перес
90
9
Джеко
Эдин Джеко
65'
79'
86'
65', 79', 86'
90
92
Эль-Шаарави
Стефан Эль-Шаарави
62
Запасные
1
Щесны
Войцех Щесны
3
Жуан
Жуан
21
Мариу Руй
Мариу Руй
5
Паредес
Леандро Паредес
10
Тотти
Франческо Тотти
8
Перотти
Диего Перотти
11
Салах
Мохамед Салах