Вильярреал - Мальорка: 23 января 2022 смотреть онлайн

Вильярреал
Вильярреал
-:-

Вильярреал - Мальорка: 23 января 2022 смотреть онлайн

Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Примера, 22 тур

Примера,

22 тур

Испания
23 янв. 2022, -:- МСК
23.01.2022, -:- МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Предварительный состав

Подробнее

Прошлые матчи

16.06.2020 16 июня 2020 вт 20:30
Вильярреал
1 : 0
Мальорка
16.06.2020 16 июня 2020 вт 20:30
Вильярреал
1
Мальорка
0
10.11.2019 10 нояб. 2019 вс 14:00
Мальорка
3 : 1
Вильярреал
10.11.2019 10 нояб. 2019 вс 14:00
Мальорка
3
Вильярреал
1
19.02.2012 19 февр. 2012 вс 20:00
Мальорка
4 : 0
Вильярреал
19.02.2012 19 февр. 2012 вс 20:00
Мальорка
4
Вильярреал
0
20.09.2011 20 сент. 2011 вт 22:59
Вильярреал
2 : 0
Мальорка
20.09.2011 20 сент. 2011 вт 22:59
Вильярреал
2
Мальорка
0
08.05.2011 08 мая 2011 вс 13:00
Мальорка
0 : 0
Вильярреал
08.05.2011 08 мая 2011 вс 13:00
Мальорка
0
Вильярреал
0
18.12.2010 18 дек. 2010 сб 20:00
Вильярреал
3 : 1
Мальорка
18.12.2010 18 дек. 2010 сб 20:00
Вильярреал
3
Мальорка
1
07.02.2010 07 февр. 2010 вс 19:00
Мальорка
1 : 0
Вильярреал
07.02.2010 07 февр. 2010 вс 19:00
Мальорка
1
Вильярреал
0
13.09.2009 13 сент. 2009 вс 18:00
Вильярреал
1 : 1
Мальорка
13.09.2009 13 сент. 2009 вс 18:00
Вильярреал
1
Мальорка
1
30.05.2009 30 мая 2009 сб 22:00
Мальорка
2 : 3
Вильярреал
30.05.2009 30 мая 2009 сб 22:00
Мальорка
2
Вильярреал
3
18.01.2009 18 янв. 2009 вс 19:00
Вильярреал
2 : 0
Мальорка
18.01.2009 18 янв. 2009 вс 19:00
Вильярреал
2
Мальорка
0
03.02.2008 03 февр. 2008 вс 19:00
Вильярреал
1 : 1
Мальорка
03.02.2008 03 февр. 2008 вс 19:00
Вильярреал
1
Мальорка
1
16.09.2007 16 сент. 2007 вс 18:00
Мальорка
0 : 1
Вильярреал
16.09.2007 16 сент. 2007 вс 18:00
Мальорка
0
Вильярреал
1

Новости

В 2013-м два пацана праздновали с фанатами возвращение «Вильярреала» в Примеру. Сейчас взяли с ним первый трофей
#Вильярреал
27 мая, 03:41
Этот сезон – провал для Де Хеа: много ошибается и проигрывает конкуренцию. А теперь запорол серию пенальти в финале
#Давид Де Хеа
27 мая, 02:42
Как же хороши испанские клубы в еврокубках. За последние 10 лет взяли 12 финалов из 20 🇪🇸
#Вильярреал
27 мая, 02:05
Сколько «Вильярреал» заработал за победу в Лиге Европы в 2021 году
#Лига Европы
27 мая, 02:00
Кавани и Сульшер поругались во время финала. В итоге первый забил, а второй на это скорчил такоооое лицо 😾
#Эдинсон Кавани
26 мая, 23:44
🩸 Игрок «Вильярреала» врезался лицом в колено Погба. Вернулся с кровавым носом и перевязанной головой
#Хуан Фойт
26 мая, 23:15
Весь «Вильярреал» – это президент, который там уже четверть века. Торгует керамикой и пускает на матчи безработных
#Фернандо Роиг
26 мая, 13:49
Вместо трансфера в чемпионский «МЮ» – боязнь конца света и пауза в карьере
#Карлос Роа
23 апреля 2020, 00:02
# Новости матча
«Челси» и «Вильярреал» сыграют в матче за Суперкубок УЕФА. Игра состоится 11 августа
30 мая, 01:28
«Вильярреал» впервые в своей истории выиграл трофей
27 мая, 01:30
Эмери в четвертый раз выиграл Лигу Европы. Он выходил в финалы пять раз
27 мая, 01:03
🏆 «Вильярреал» обыграл «Манчестер Юнайтед» в серии пенальти и выиграл Лигу Европы
27 мая, 00:56
Жерар Морено забил в финале Лиги Европы и повторил рекорд «Вильярреала» по голам 
26 мая, 23:03
Прогноз на финал Лиги Европы «Вильярреал» – «Манчестер Юнайтед», 26 мая 2021 года
25 мая, 19:52
Во сколько начало финала Лиги Европы «Вильярреал» – «Манчестер Юнайтед», 26 мая 2021 года
25 мая, 19:46
Где смотреть матч «Вильярреал» – «Манчестер Юнайтед», 26 мая 2021 года: во сколько прямая трансляция финала Лиги Европы
25 мая, 19:36